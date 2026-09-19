Μήνυμα προς τον ανταγωνισμό έστειλε ο Τότο Βολφ της Mercedes F1, καθώς μίλησε για τη στροφή της ομάδας του στην επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Η Mercedes προηγείται της Ferrari με 145 βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, έχοντας κερδίσει 10 από τα πρώτα 14 Grand Prix της σεζόν. Η εικόνα της δίνει περιθώριο να δουλεύει ήδη για το 2027, όμως ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας Τότο Βολφ, επιμένει ότι η βαθμολογική διαφορά δεν έχει αλλάξει το χρονοδιάγραμμα της ομάδας.

Η μεταφορά οικονομικών πόρων είχε αρχίσει να σχεδιάζεται πριν από το καλοκαίρι και εφαρμόστηκε κατά τη διάρκειά του. Παράλληλα, η Mercedes ετοιμάζει νέα αναβάθμιση για τον αγώνα στη Μαλαισία. Έτσι, η προετοιμασία του επόμενου μονοθεσίου προχωρά ενώ η ομάδα συνεχίζει να αναζητά απόδοση από το φετινό.

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Το σχέδιο για το 2027 είχε ήδη ξεκινήσει

Μιλώντας μετά τη νίκη του Κίμι Αντονέλι στο Grand Prix Ισπανίας, ο Βολφ ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για την κατανομή των πόρων δεν πάρθηκε επειδή η Mercedes απέκτησε διαφορά ασφαλείας.

«Η δουλειά για το 2027 ξεκίνησε εδώ και καιρό, πριν από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μεταφέραμε πόρους στην επόμενη χρονιά και αυτό συνεχίζεται σύμφωνα με το σχέδιό μας, ανεξάρτητα από τη θέση μας στο πρωτάθλημα», δήλωσε στο Motorsport.com.

Το προβάδισμα της Mercedes είναι μεγάλο, αλλά ο επικεφαλής της δεν θέλει να αντιμετωπίζεται ο τίτλος ως τελειωμένη υπόθεση. Δύο κακά αποτελέσματα αρκούν, όπως λέει, για να αλλάξει γρήγορα η εικόνα.

«Μπορεί να εγκαταλείψεις, μπορεί να έχεις ατύχημα. Αν συμβεί δύο συνεχόμενες φορές, ξαφνικά αυτό που έμοιαζε με μια καλή διαφορά ασφαλείας παύει να είναι τέτοιο, γιατί απομένουν έξι αγώνες. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αγνοήσουμε τους βαθμούς μέχρι να μην είναι πλέον μαθηματικά ρεαλιστικό για τους άλλους να κερδίσουν. Μέχρι τότε, πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο ξεχωριστά και να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Πότε θα παρουσιαστεί η επόμενη αναβάθμιση

Η Mercedes έφερε ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων στον Καναδά κι έκτοτε περιορίστηκε κυρίως σε μικρότερες αλλαγές για τις ανάγκες συγκεκριμένων πιστών. Το επόμενο σημαντικό πακέτο προορίζεται για τη Σεπάνγκ, όπου από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί ο αγώνας με την επίσημη ονομασία Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία. Ο Βολφ εμφανίζεται αισιόδοξος για τα νέα εξαρτήματα, κρατώντας επιφύλαξη για το αν θα αποδώσουν στην πίστα όπως αναμένεται.

«Νομίζω ότι φέρνουμε μια ουσιαστική αναβάθμιση στη Μαλαισία. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε πρώτα από έναν ακόμη αγώνα, στο Μπακού, και θα δούμε. Μερικές φορές οι αναβαθμίσεις δεν αποδίδουν στην πίστα τόσο καλά όσο περιμένεις. Ελπίζω αυτή τη φορά να αποδώσουν και, αν συμβεί αυτό, να βρεθούμε στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους ως προς τις αναβαθμίσεις. Ποτέ, όμως, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος», είπε στο Sky Sports.

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