Οι νέες εκδόσεις Eco-G turbo 120 των Renault Clio και Captur φέρνουν εργοστασιακό σύστημα διπλού καυσίμου βενζίνης/LPG, με στόχο χαμηλότερο κόστος μετακίνησης και μεγάλες αποστάσεις μεταξύ ανεφοδιασμών.

Η Renault προσθέτει στην ελληνική γκάμα των Clio και Captur τις νέες εκδόσεις Eco-G turbo 120. Πρόκειται για μοντέλα bi-fuel, που μπορούν να κινούνται είτε με βενζίνη είτε με LPG, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση για όσους δίνουν προτεραιότητα στην οικονομία χρήσης αλλά δεν θέλουν να αλλάξουν συνήθειες ανεφοδιασμού ή να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση.

Το σύστημα τοποθετείται απευθείας στη γραμμή παραγωγής και έχει εξελιχθεί ειδικά για λειτουργία με υγραέριο. Η Renault αναφέρει ότι το Renault Group διαθέτει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας σε εφαρμογές LPG στις μάρκες Renault και Dacia. Επειδή πρόκειται για εργοστασιακή λύση, καλύπτεται από την ίδια εργοστασιακή εγγύηση με τις υπόλοιπες εκδόσεις των δύο μοντέλων.

Πώς λειτουργεί το σύστημα Eco-G

Η διάταξη χρησιμοποιεί δύο χωριστές δεξαμενές, μία βενζίνης και μία LPG. Η δεξαμενή του υγραερίου τοποθετείται στη θέση της ρεζέρβας, χωρίς να επηρεάζονται ούτε η χωρητικότητα του βασικού ρεζερβουάρ ούτε ο χώρος αποσκευών.

Η χρήση LPG προσφέρει ένα πρακτικό πλεονέκτημα για καθημερινές μετακινήσεις και συχνά ταξίδια. Η Renault υποστηρίζει ότι η τιμή του υγραερίου μπορεί να είναι έως 60% χαμηλότερη από εκείνη της βενζίνης, ενώ το κόστος καυσίμου μπορεί να περιοριστεί έως και στο μισό. Επιπλέον, οι εκπομπές CO₂ σε λειτουργία LPG μειώνονται κατά περίπου 10% σε σχέση με τη βενζίνη.

Η πρακτικότητα του συστήματος ενισχύεται και από το δίκτυο ανεφοδιασμού: στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερα από 1.300 πρατήρια LPG. Έτσι, το Eco-G απευθύνεται κυρίως σε οδηγούς που θέλουν μεγάλη αυτονομία και χαμηλότερο κόστος ανά χιλιόμετρο, χωρίς την ανάγκη προγραμματισμού φόρτισης.

Clio Eco-G turbo 120 EDC

Το Renault Clio Eco-G turbo 120 χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων άμεσου ψεκασμού, με απόδοση 120 ίππων και μέγιστη ροπή 200 Nm. Συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC έξι σχέσεων, ενώ διαθέτει και paddles στο τιμόνι για χειροκίνητες αλλαγές.

Οι δεξαμενές έχουν χωρητικότητα 39 λίτρων για βενζίνη και 50 λίτρων για LPG. Η Renault ανακοινώνει συνολική αυτονομία έως 1.450 χιλιόμετρα, ενώ η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 9,8 δευτερόλεπτα.

Σε λειτουργία LPG, η μέση κατανάλωση ξεκινά από 6,5 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές CO₂ από 106 γρ./χλμ. Με βενζίνη, η κατανάλωση ξεκινά από 5,4 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές από 122 γρ./χλμ.

Captur Eco-G turbo 120

Το Captur Eco-G turbo 120 χρησιμοποιεί επίσης τον υπερτροφοδοτούμενο 1.2 TCe άμεσου ψεκασμού, αλλά συνδυάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Η δεξαμενή LPG έχει αυξηθεί κατά 25% και φτάνει τα 50 λίτρα, ενώ η δεξαμενή βενζίνης έχει χωρητικότητα 48 λίτρων.

Η συνολική αυτονομία του Captur φτάνει έως τα 1.400 χιλιόμετρα. Με LPG, η κατανάλωση ξεκινά από 7,2 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές από 116 γρ./χλμ. Σε λειτουργία βενζίνης, οι τιμές ξεκινούν από 5,9 λτ./100 χλμ. και 133 γρ./χλμ. αντίστοιχα.

Οι εκδόσεις Eco-G είναι ήδη διαθέσιμες στην ελληνική αγορά. Το Clio Eco-G turbo 120 EDC ξεκινά από 22.900 ευρώ, ενώ το Captur Eco-G turbo 120 από 22.700 ευρώ. Και τα δύο συνοδεύονται από πενταετή εργοστασιακή εγγύηση.