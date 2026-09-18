«Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»: Τα 44 ολοκαίνουρια μοντέλα που διεκδικούν τον τίτλο

Εδώ και 20 χρόνια, την ίδια πάντα περίοδο, οι εκλέκτορες του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς» για την Ελλάδα καταγράφουν όλα τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς, από τα οποία θα καταλήξουν στα 10 φιναλίστ που θα διεκδικήσουν τον επίζηλο τίτλο.

Ο θεσμός «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», που ξεκίνησε τη δράση του το 2006, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας. Συνεχίζοντας με συνέπεια το έργο του, αναδεικνύει κάθε χρόνο το νέο μοντέλο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η αρχική λίστα των υποψηφιοτήτων για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» περιλαμβάνει 44 μοντέλα που έχουν ήδη λανσαριστεί ή αναμένεται να ξεκινήσουν την εμπορική τους πορεία στην Ελλάδα έως το τέλος Οκτωβρίου 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική συμμετοχή τους είναι να έχουν διατεθεί εγκαίρως για οδήγηση στο σύνολο των 26 εκλεκτόρων, από τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες.

Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, η έλευση ολοένα και περισσότερων νέων κατασκευαστών κυρίως από την Ασία και συγκεκριμένα από την Κίνα, μπορεί να κάνει τη διαδικασία επιλογής των εκλεκτόρων πολύ πιο δύσκολη και επίπονη, αλλά για τους δυνητικούς αγοραστές συνθέτει έναν «παράδεισο» ευρύτητας διαθέσιμων λύσεων μετακίνησης.

Οι 44 ολοκαίνουργιες προτάσεις που έφτασαν για φέτος στην ελληνική αγορά είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός μετά από αυτόν του 2025. Συγκριτικά, το 2025 τα νέα προς αξιολόγηση μοντέλα ήταν 50, το 2024 ήταν 36, ενώ το 2023 πολύ λιγότερα, μόλις 21.

Σημαντικό επίσης είναι να τονίσουμε ότι τα αυτοκίνητα αυτά που δεν θα ψηφιστούν μέσα στα 10 επικρατέστερα, δεν σημαίνει ότι μειονεκτούν. Το αντίθετο. Απλώς αποτελούν προτάσεις που είτε λόγω χαρακτηριστικών είτε λόγω κόστους, απευθύνονται σε ένα περιορισμένο κοινό και δεν αποτελούν ιδανικές λύσεις μετακίνησης για το ευρύ κοινό οδηγών.

Η διαδικασία ανάδειξης του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027» για την Ελλάδα

Όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων που έχουν εισαχθεί και πωλούνται στη χώρα μας το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2025 έως και τον Οκτώβριο του 2026, μπορούν δυνητικά να περιλαμβάνονται στα υπό αξιολόγηση για τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» για την Ελλάδα. Βασική προϋπόθεση είναι αυτά τα αυτοκίνητα να έχουν οδηγηθεί από το σύνολο των εκλεκτόρων του θεσμού, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν. Αυτοκίνητα που έχουν λανσαριστεί στη χώρα μας έως το τέλος Οκτωβρίου 2026 αλλά δεν έχουν οδηγηθεί, μεταφέρονται στη διαδικασία αξιολόγησης της επόμενης χρονιάς.

Τα 44 νέα μοντέλα από τα οποία θα προκύψουν τα 10 επικρατέστερα

Η αρχική λίστα των υπό αξιολόγηση νέων μοντέλων που για φέτος, όπως είπαμε, περιλαμβάνει 44 μοντέλα έχει ως εξής:

Α/Α Μάρκα Μοντέλο 1 AION UT 2 AION V 3 Audi Q3 4 BMW iX3 5 BYD Sealion 5 DM-i 6 Changan Deepal S05 7 Changan Deepal S07 8 Chery TIGGO 9 9 Citroën C5 Aircross 10 CUPRA Raval 11 DS N°8 12 Geely Starray EM-i 13 JAECOO 5 14 Jeep Compass 15 Kia EV2 16 Leapmotor B03X 17 Leapmotor B05 18 Leapmotor B10 19 Lepas L8 20 Mazda 6e 21 Mercedes-Benz CLA 22 MG S5 EV 23 NIO Firefly 24 NIO EL6 25 NIO EL7 26 Nissan Micra 27 OMODA 9 28 Porsche Cayenne Electric 29 Renault Clio 30 Renault Rafale 31 Renault Twingo E-Tech electric 32 Renault 4 E-Tech electric 33 Subaru Uncharted 34 Suzuki e Vitara 35 Toyota C-HR+ 36 Toyota RAV4 37 Volkswagen T-Roc 38 XPENG G6 39 XPENG G7 40 XPENG P7+ 41 Zeekr 001 42 Zeekr X 43 Zeekr 7X 44 Zeekr 7GT

Τα παραπάνω αυτοκίνητα αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο σύνολο στο διάστημα των 20 ετών αδιάκοπης ύπαρξης του θεσμού. Από αυτά, καθένας από τους 26 εκλέκτορες θα επιλέξει τα 10 επικρατέστερα για τον τίτλο, σε ειδική ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί έως τις 10 Νοεμβρίου 2026. Έτσι θα προκύψουν τα 10 φιναλίστ μοντέλα.

Κατά την ανάδειξη των 10 φιναλίστ μοντέλων, αν δύο αυτοκίνητα ισοψηφήσουν στην τελευταία «εκλόγιμη» θέση, τη 10η, τότε έχουμε 11 μοντέλα στην τελική ευθεία, όπως συνέβη με το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» και το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025».

Σχετικά με το θεσμό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» για την Ελλάδα

Ο Σύλλογος Δημοσιογράφων για την Ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός φορέας, ο οποίος από το 2006 αναδεικνύει κάθε χρόνο το καλύτερο από τα εντελώς νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν στη χώρα μας το 12μηνο πριν από κάθε ψηφοφορία Ο θεσμός αριθμεί σήμερα 26 τακτικά μέλη, όλα επαγγελματίες δημοσιογράφους αυτοκινήτου. Ξεκίνησε τη δράση του το 2006, με την ανάδειξη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2007» και έκτοτε έχει αδιάκοπη παρουσία στην ελληνική αυτοκινητική πραγματικότητα.

Στόχος του θεσμού είναι η προαγωγή της αυτοκίνησης συνολικά, μέσα από την ανάδειξη των οχημάτων αυτών που συνδυάζουν ιδανικά την κατασκευαστική αρτιότητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, την αξιοπιστία και τα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ιδανικά για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες οδηγούς.