Volkswagen: Επίσημος συνεργάτης αυτοκίνησης του Ολυμπιακού

Η γερμανική μάρκα θα καλύπτει ανάγκες μετακίνησης αθλητών και αθλητριών του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο νέας συνεργασίας με τον σύλλογο.

Η Volkswagen ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π., αναλαμβάνοντας τον ρόλο του επίσημου συνεργάτη αυτοκίνησης του συλλόγου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Volkswagen θα καλύπτει ανάγκες μετακίνησης αθλητών και αθλητριών του Ολυμπιακού, εξυπηρετώντας την καθημερινή προετοιμασία και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Η εταιρεία συνδέει τη συγκεκριμένη συνεργασία με την ομαδικότητα, τη συνέπεια και τη διαρκή προσπάθεια που απαιτεί ο αθλητισμός. Για τον Ολυμπιακό, η συμφωνία ενισχύει το δίκτυο των συνεργασιών του, σε μια περίοδο κατά την οποία τα τμήματά του συνεχίζουν τις αγωνιστικές τους δραστηριότητες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τα μοντέλα, τον αριθμό των οχημάτων ή τη διάρκεια της συμφωνίας.