CUPRA Raval: Το ηλεκτρικό που σπάει τα καλούπια της πόλης

To συμπαγές Cupra Raval συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις και ψηφιακό cockpit επόμενης γενιάς, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην οδηγική απόλαυση.

Η CUPRA συνεχίζει να αμφισβητεί το κατεστημένο της αυτοκίνησης, παρουσιάζοντας σε παγκόσμια πρεμιέρα το ολοκαίνουργιο CUPRA Raval. Δεν πρόκειται για ένα ακόμη συμβατικό αυτοκίνητο πόλης, αλλά για μια ριζοσπαστική ερμηνεία του τι σημαίνει ηλεκτρικό urban vehicle για όσους απαιτούν χαρακτήρα, κορυφαίες επιδόσεις και έντονο συναίσθημα σε κάθε τους διαδρομή. Το CUPRA Raval, που παίρνει το όνομά του από την πιο τολμηρή, δημιουργική και επαναστατική συνοικία της Βαρκελώνης, έρχεται να αποδείξει ότι η βιώσιμη κινητικότητα δεν απαιτεί κανέναν συμβιβασμό στην οδηγική απόλαυση.

Σχεδιασμένο, εξελιγμένο και κατασκευασμένο στο εργοστάσιο του Μαρτορέλ, το CUPRA Raval βασίζεται στην προηγμένη πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen. Καταφέρνει να ανατρέψει τα δεδομένα της κατηγορίας του, συνδυάζοντας την ευελιξία και τη δυναμική συμπεριφορά ενός compact hatchback με τους χώρους και την πρακτικότητα μοντέλων από μεγαλύτερα segments.

Η ανατομία μιας επαναστατικής σχεδίασης

Με μήκος που αγγίζει τα 4.046 χιλιοστά, πλάτος 1.784 χιλιοστά και ύψος 1.518 χιλιοστά, το CUPRA Raval διαθέτει ένα ιδανικό μεταξόνιο 2.600 χιλιοστών που εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα και κορυφαία εκμετάλλευση εσωτερικού χώρου. Στο εμπρός μέρος, η σχεδιαστική γλώσσα «shark nose» κυριαρχεί, δημιουργώντας έντονες γραμμές μυώδους έντασης. Τα φωτιστικά σώματα Matrix LED με τις χαρακτηριστικές τελετουργίες καλωσορίσματος συνδυάζονται με το φωτιζόμενο λογότυπο της CUPRA, χαρίζοντας στο αυτοκίνητο μια άκρως high-tech και αναγνωρίσιμη όψη μέρα και νύχτα.

Το αεροδυναμικό προφίλ του CUPRA Raval ρέει προς τα πίσω, ενσωματώνοντας χωνευτές, φωτιζόμενες χειρολαβές θυρών, οι οποίες ενισχύουν τη μινιμαλιστική αισθητική και μειώνουν την αντίσταση του αέρα. Η πίσω όψη τονίζει το σπορ DNA της μάρκας χάρη σε έναν επιβλητικό διαχύτη και μια ενιαία (edge-to-edge) φωτεινή υπογραφή με τρισδιάστατα εφέ. Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι τέτοια, που στοιχεία όπως οι έντονες πίσω γραμμές C, οι εμπρός αεροκουρτίνες και οι ειδικά σχεδιασμένες ζάντες αλουμινίου (από 17 έως 19 ίντσες) συνεργάζονται ιδανικά για να προσφέρουν τον χαμηλότερο αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο στην ιστορία της CUPRA.

Για την απόλυτη εξατομίκευση, οι αγοραστές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε επτά εξωτερικά χρώματα, συμπεριλαμβανομένης της εντυπωσιακής ιριδίζουσας βαφής Plasma Iridescent, καθώς και επιλογών διχρωμίας για την οροφή.

Ψηφιακό cockpit προσανατολισμένο στον οδηγό

Περνώντας στο εσωτερικό, η σπορ θέση οδήγησης και η οδηγοκεντρική αρχιτεκτονική γίνονται αμέσως αντιληπτές. Το cockpit διαθέτει ένα πλήρως ενσωματωμένο ψηφιακό περιβάλλον με Digital Cockpit 10,25 ιντσών και μια κεντρική οθόνη συστήματος infotainment 12,9 ιντσών. Το σύστημα χρησιμοποιεί για πρώτη φορά σε CUPRA ένα νέο λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε Android, προσφέροντας κορυφαία πυκνότητα εικονοστοιχείων (200 DPI) και άμεση πρόσβαση σε δημοφιλείς εφαρμογές, όπως το YouTube και το Spotify.

Το επανασχεδιασμένο τιμόνι ενσωματώνει φυσικούς διακόπτες, δορυφορικά μπουτόν για την επιλογή των οδηγικών προφίλ και paddles για τη ρύθμιση της αναγεννητικής πέδησης. Παρά τις compact διαστάσεις του αμαξώματος, η απουσία εξαρτημάτων υψηλής τάσης από το πίσω μέρος απελευθέρωσε έναν εκπληκτικό χώρο αποσκευών 441 λίτρων.

Η CUPRA προσφέρει τέσσερις προηγμένες διαμορφώσεις για την καμπίνα:

PULSE : Με σπορ καθίσματα επενδυμένα από 100% ανακυκλωμένα υλικά.

: Με σπορ καθίσματα επενδυμένα από 100% ανακυκλωμένα υλικά. IMMERSIVE : Με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα bucket καθίσματα από μικροΐνες Dinamica® (73% ανακυκλωμένες).

: Με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα bucket καθίσματα από μικροΐνες Dinamica® (73% ανακυκλωμένες). FEEL : Για μια εναλλακτική σπορ προσέγγιση με υψηλής ποιότητας βίγκαν δέρμα.

: Για μια εναλλακτική σπορ προσέγγιση με υψηλής ποιότητας βίγκαν δέρμα. AHEAD: Η κορυφαία επιλογή με CUP Bucket καθίσματα, κατασκευασμένα με τεχνολογία τρισδιάστατης πλέξης (3D-knitted) κατόπιν παραγγελίας για την εξάλειψη των απορριμμάτων υφάσματος, καθώς και 3D-printed διακοσμητικά στοιχεία στο ταμπλό.

Η ατμόσφαιρα απογειώνεται μέσω του έξυπνου φωτισμού Smart Light Next Generation, ο οποίος επικοινωνεί οπτικά με τον οδηγό (π.χ. προειδοποιήσεις τυφλού σημείου ή animations κατά τη διαδικασία επιτάχυνσης), ενώ ειδικοί προβολείς cast-άρουν κινούμενα γραφικά απεριόριστης αισθητικής απευθείας πάνω στα πάνελ των θυρών. Η ακουστική εμπειρία μπορεί να αναβαθμιστεί με το premium ηχοσύστημα της Sennheiser, απόδοσης 475W με 12 ηχεία και τεχνολογία AMBEO.

Ηλεκτρικές επιδόσεις με αίσθηση Go-Kart

Το CUPRA Raval σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια γνήσια, δυναμική εμπειρία οδήγησης. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, ενώ στην καρδιά του βρίσκεται ο ηλεκτροκινητήρας τελευταίας γενιάς APP 290, σε συνδυασμό με τις μπαταρίες unified cell της PowerCo. Η αρχιτεκτονική cell-to-pack καταργεί τα ενδιάμεσα περιβλήματα των modules, αυξάνοντας την ενεργειακή πυκνότητα κατά 10% και μειώνοντας το βάρος.

Οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις εκδόσεις ισχύος και μπαταρίας:

Raval (85 kW / 116 PS): Με μπαταρία LFP 37 kWh και αυτονομία περίπου 300 χλμ..

Raval Plus (99 kW / 135 PS): Με μπαταρία LFP 37 kWh, αυτονομία περίπου 300 χλμ. και ταχεία φόρτιση DC 88 kW (10-80% σε 23 λεπτά).

Endurance (155 kW / 211 PS): Με τη νέα NMC μπαταρία 52 kWh της PowerCo και αυτονομία που αγγίζει τα 450 χιλιόμετρα .

. VZ (166 kW / 226 PS): Η απόλυτη έκδοση επιδόσεων με την μπαταρία των 52 kWh, αυτονομία περίπου 400 χλμ., ροπή 290 Nm και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα.

Το σπορ σασί είναι χαμηλωμένο κατά 15 χιλιοστά σε σχέση με τη βασική δομή της πλατφόρμας, ενώ το μετατρόχιο έχει διευρυνθεί κατά 10 χιλιοστά.

Η ανάρτηση Dynamic Chassis Control (DCC) προσφέρει έως και 15 επίπεδα παραμετροποίησης. Στην κορυφαία έκδοση VZ, η ακαμψία της DCC Sport είναι αυξημένη κατά 5%, ενώ το ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό (Electronic Slip Differential) και τα αναβαθμισμένα γόνατα του εμπρός άξονα με αυξημένη αρνητική γωνία κάμπερ εξασφαλίζουν χειρουργική ακρίβεια και αίσθηση go-kart στις στροφές.

Παράλληλα, το Raval είναι το πρώτο CUPRA που εξοπλίζεται με το σύστημα πέδησης «one box» (ενσωμάτωση σερβόφρενου και μονάδας ESC) για κορυφαία αίσθηση στο πεντάλ, ενώ η λειτουργία One-pedal Driving επιτρέπει την πλήρη ακινητοποίηση του οχήματος χωρίς τη χρήση του κλασικού φρένου, ανακτώντας ενέργεια. Για τους λάτρεις των επιδόσεων, η λειτουργία E-Launch προσφέρει την εμπειρία μιας αυθεντικής αγωνιστικής εκκίνησης, συνοδευόμενη από ειδικό ψηφιακό ήχο στην καμπίνα εμπνευσμένο από τη Formula E.

Ασφάλεια επόμενης γενιάς στην πόλη και το ταξίδι

Το τεχνολογικό υπόβαθρο του CUPRA Raval ολοκληρώνεται με μια πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης και ασφάλειας. Εξοπλίζεται στάνταρ με 7 αερόσακους (συμπεριλαμβανομένου κεντρικού αερόσακου ανάμεσα στα καθίσματα), εσωτερική κάμερα παρακολούθησης κόπωσης του οδηγού, καθώς και τα εξελιγμένα συστήματα Travel Assist και Emergency Assist. Το Travel Assist μπορεί πλέον να καθοδηγήσει το όχημα ακόμη και σε δρόμους χωρίς διαγραμμίσεις, ενώ αντιδρά αυτόματα σε φανάρια, στοπ και σαμαράκια.

Για τις δύσκολες συνθήκες της πόλης, το Intelligent Park Assist αναλαμβάνει αυτόματα το τιμόνι για παράλληλο ή κάθετο παρκάρισμα, ενώ μέσω του Remote Park Assist ο οδηγός μπορεί να σταθμεύσει το αυτοκίνητο εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας το smartphone του. Την πλήρη εποπτεία εξασφαλίζει το σύστημα Top View Camera 360 μοιρών. Σε επίπεδο καθημερινής πρακτικότητας, η MyCUPRA εφαρμογή επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο του κλιματισμού (λειτουργίες Refresh & Warm-up), ενώ η τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L) μετατρέπει το Raval σε μια κινητή πηγή ενέργειας, ικανή να φορτίσει από laptop μέχρι ηλεκτρικά ποδήλατα.

Το CUPRA Raval αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ευρωπαϊκούς δρόμους το καλοκαίρι του 2026, για να κάνει την αυθεντική σπορ ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή σε μια νέα γενιά progressive οδηγών.