O Χόρχε Μαρτίν της Aprilia ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του MotoGP στο Red Bull Ring, παίρνοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστρίας, του 15ου αγώνα του MotoGP στο 2026, αποδείχθηκαν συναρπαστικές και ανατρεπτικές με βάση το τι είχαμε δει έως τώρα στο τριήμερο. Πρωταγωνιστής ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Aprilia Racing, o οποίος βγαίνοντας νωρίς στο φινάλε του Q2 έγραψε το 1:27,917 και πήρε την pole position κόντρα στα προγνωστικά.

Η μάχη ήταν πολύ «κλειστή», με τον Μαρκ Μάρκεθ να είναι στη 2η θέση, μόλις 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Μαρτίν, και η μάχη των δύο στους αγώνες που ακολουθούν αναμένεται με αγωνία. Τρίτος και απογοητευμένος έμεινε ο Πέδρο Ακόστα της KTM, o οποίος δεν κατάφερε να πάρει την pole στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του.

Q1

Το πρώτο 15λεπτο ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Τα φαβορί για πρόκριση ήταν πολλά, με την κατάσταση της πίστας να βελτιώνεται συνεχώς. Από το βράδυ της Παρασκευής έβρεχε με ένταση στο Red Bull Ring, με τους αναβάτες να συναντούν εντελώς διαφορετικές συνθήκες νωρίτερα στο FP2.

Μετά τα πρώτα περάσματα ταχύτερος αναβάτης ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ. Ο αναβάτης της Trackhouse είχε το 1:28,877 και 2ος σε εκείνο το σημείο ήταν ο Πολ Εσπαργκαρό της Tech3.

H μάχη για την πρόκριση κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Οι Ζαρκό και Μπανάια έκαναν ακριβώς τον ίδιο χρόνο στο 1:28,753, με τον Γάλλο να είναι μπροστά επειδή ο επόμενος καλύτερος γύρος του ήταν ταχύτερος του Ιταλού. Την επίδοση αυτή δεν κατάφερε κανένας να την ξεπεράσει, με τον Φερνάντεθ να είναι 3ος.

Q2

Το δεύτερο 15λεπτο ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Έπειτα από ένα FP2 όπου η πίστα στέγνωνε, άπαντες θα πίεζαν για την pole στο Q2.

Μετά τις πρώτες προσπάθειες ταχύτερος ήταν ο Ακόστα της KTM με το 1;28,328, ο οποίος είχε εξαιρετικό ρυθμό. Ακολουθούσαν τα αδέρφια Μάρκεθ, με τον Μαρκ να είναι μπροστά από τον Άλεξ. Οι δύο αναβάτες της Aprilia ήταν στο 4-5, ενώ 6ος σε εκείνο το σημείο ήταν ο Ντι Τζιαναντόνιο.

Στο τέλος όμως κρίθηκαν όλα. Ο Μαρτίν βγήκε πρώτος στην πίστα και με δύο γρήγορους γύρους έγραψε το 1:27,917 για να ανέβει στην 1η θέση. Ο Μ. Μάρκεθ τον πλησίασε στα 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ ο Ακόστα ήταν 3ος με 1 λεπτό για το φινάλε των κατατακτήριων δοκιμών. Ο Μ. Μάρκεθ είχε ακόμη μία προσπάθεια, αλλά ένα λάθος στο τέλος του Q2 τον άφησε στη 2η θέση, ενώ ο Ακόστα δεν κατάφερε να βελτιώσει επίσης.

Ακολούθησαν οι: Μπετζέκι, Ογκούρα, Α. Μάρκεθ, Μπανάια, Ντι Τζιαναντόνιο, Κουαρταραρό, Ζαρκό, Μπίντερ και Αλντεγκέρ.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται αργότερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τον Αγώνα Σπριντ στο Red Bull Ring.

Αποτελέσματα QP, GP Αυστρίας