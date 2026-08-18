Με μία ιστορική νίκη η DS Automobiles ολοκλήρωσε την 11ετή επιτυχημένη πορεία της στον αμιγώς ηλεκτρικό θεσμό της Formula E που συνδυάστηκε με επιτυχίες και τίτλους.

Με τον πιο ονειρικό τρόπο ολοκληρώθηκε η αγωνιστική παρουσία της DS Automobiles στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E. Στο double header φινάλε της 12ης σεζόν στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL του Λονδίνου, η γαλλική premium μάρκα αποχαιρέτησε τη σειρά αγώνων πανηγυρίζοντας μία ιστορική νίκη διά χειρός Τέιλορ Μπάρναρντ, ο οποίος έγινε ο νεότερος νικητής στα χρονικά του θεσμού.

Το αγωνιστικό διήμερο 15-16 Αυγούστου ξεκίνησε το Σάββατο με τον 16ο γύρο, όπου ο Τέιλορ Μπάρναρντ πραγματοποίησε εξαιρετική διαχείριση του Pit Boost και του «Attack Mode» στο τιμόνι της DS E-TENSE FE25. Εκμεταλλευόμενος άριστα την περίοδο Full Course Yellow (FCY), ο νεαρός Βρετανός αναρριχήθηκε στην κατάταξη και τερμάτισε τελικά στην πέμπτη θέση (έπειτα από ποινή αντιπάλου). Αυτό το πλασάρισμα επέτρεψε στην DS Automobiles να σπάσει το φράγμα των 2.000 βαθμών έπειτα από 11 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας. Ο έτερος οδηγός της ομάδας, Μάξι Γκίνθερ, πραγματοποίησε δυνατό comeback από τη 19η θέση εκκίνησης για να τερματίσει 12ος.

Την Κυριακή, στον 17ο και τελευταίο αγώνα της σεζόν αλλά και ολόκληρης της πορείας της DS στη Formula E, ο Μπάρναρντ έγραψε ιστορία. Μετά από άψογη στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας από την DS PENSKE, ο 22χρονος πιλότος εξαπέλυσε την επίθεσή του στους τελευταίους γύρους, πραγματοποίησε δύο καθοριστικά προσπεράσματα και κατέκτησε την παρθενική νίκη της καριέρας του, γινόμενος ο νεότερος νικητής στην ιστορία του πρωταθλήματος. Ο Γκίνθερ ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην 11η θέση.

Το εντυπωσιακό παλμαρέ της DS Automobiles

Η γαλλική μάρκα, η οποία εισήλθε στο πρωτάθλημα στη 2η σεζόν (2015), κλείνει ένα σπουδαίο κεφάλαιο όντας η πιο επιτυχημένη premium παρουσία στον θεσμό. Στη διάρκεια των 153 αγώνων της, κατέκτησε από δύο τίτλους σε οδηγούς και ομάδες, 19 νίκες, 56 τερματισμούς στο βάθρο, 26 pole positions και συνολικά 2.030 βαθμούς, συμβάλλοντας παράλληλα στην κατάκτηση της 3ης θέσης στο φετινό Πρωτάθλημα Κατασκευαστών από τον όμιλο Stellantis.