Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ονομαστικός χορηγός στην AUTO ATHINA 2026

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, με πρωτοποριακά προγράμματα ασφάλισης, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ συμμετέχει ως ονομαστικός χορηγός της AUTO ATHINA 2026, συνδέοντας την παρουσία της στη διοργάνωση με ένα ουσιαστικό μήνυμα γύρω από την πρόληψη, την υπεύθυνη συμπεριφορά και την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης.

Με περισσότερα από 56 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, η Εταιρεία έχει αναπτύξει βαθιά γνώση των αναγκών του Έλληνα ασφαλισμένου, αξιοποιώντας παράλληλα σημαντική διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή έχουν οι μακροχρόνιες συνεργασίες της με μετόχους και αντασφαλιστικούς οργανισμούς διεθνούς κύρους, καθώς και η μετοχική σχέση, από το 1972, με τον ελβετικό Όμιλο Baloise, ο οποίος μετά τη συγχώνευσή του με τον Όμιλο Helvetia αποτελεί μέρος ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς της Ευρώπης.

Η διεθνής αυτή τεχνογνωσία συνδυάζεται με σταθερή ελληνική Διοίκηση, στελεχωμένη από έμπειρους επαγγελματίες ασφαλιστές, αλλά και με ισχυρή πανελλαδική παρουσία μέσω υποκαταστημάτων και οργανωμένου δικτύου επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, με πρωτοποριακά προγράμματα ασφάλισης, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την ασφάλιση αυτοκινήτου, κατοικίας και επιχειρήσεων έως σκάφη αναψυχής, αστικές ευθύνες, μεταφερόμενα εμπορεύματα, ζωή και υγεία, ενώ παράλληλα αναπτύσσει σταθερά δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Υπό αυτό το πρίσμα, η παρουσία της στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ αποκτά ένα ευρύτερο συμβολισμό: η ασφάλιση δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση μιας ζημιάς, αλλά πρωτίστως την πρόληψη, την υπευθυνότητα και τη φροντίδα για όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή μας.