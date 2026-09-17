Οι αναβαθμίσεις του φετινού μονοθεσίου της Scuderia Ferrari δεν θα σταματήσουν, με την ιταλική ομάδα να έχει συγκεκριμένους στόχους μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η Ferrari δεν σκοπεύει να σταματήσει την εξέλιξη της SF-26 για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο μονοθέσιο του 2027. Ο επικεφαλής των κόκκινων, Φρεντ Βασέρ, επιμένει ότι η δουλειά που γίνεται τώρα έχει αξία και για την επόμενη χρονιά, ακόμη κι αν οι πιθανότητες κατάκτησης του φετινού τίτλου περιορίζονται.

Το Grand Prix Ισπανίας έκανε τη βαθμολογική εικόνα δυσκολότερη για τη Scuderia. Ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε τέταρτος, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον εγκατέλειψε εξαιτίας προβλήματος στα φρένα. Η Ferrari βρίσκεται πλέον 145 βαθμούς πίσω από τη Mercedes στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, ενώ ο Βρετανός απέχει 101 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι στη βαθμολογία οδηγών.

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Γιατί δεν σταματούν οι αναβαθμίσεις

Η κατανομή των πόρων αποτελεί κρίσιμη απόφαση για κάθε ομάδα, με το όριο δαπανών και τους περιορισμούς στις αεροδυναμικές δοκιμές να θέτουν όρια στην παράλληλη εξέλιξη δύο μονοθεσίων. Ο Βασέρ, ωστόσο, θεωρεί ότι η Ferrari βρίσκεται σε διαφορετική θέση από πέρυσι, όταν η προετοιμασία για τη μεγάλη αλλαγή κανονισμών του 2026 απαιτούσε τη μεταφορά της προσοχής στο νέο μονοθέσιο.

«Όσα εξελίξουμε τώρα θα μπορούμε να τα μεταφέρουμε στο πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, ίσως όμως σε διαφορετικούς τομείς», δήλωσε μετά τον αγώνα της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ferrari, περίπου το 80% της τωρινής δουλειάς εξέλιξης μπορεί να αξιοποιηθεί το 2027. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που η ομάδα δεν σχεδιάζει να εγκαταλείψει την SF-26 πριν από το τέλος της σεζόν. Στον τομέα της μονάδας ισχύος, έχει ήδη χρησιμοποιήσει τις δύο αναβαθμίσεις που της επέτρεψε ο μηχανισμός ADUO και το 2027 θα έχει άλλες δύο. Όταν ρωτήθηκε αν η μάχη απέναντι στον Αντονέλι και τη Mercedes έχει ουσιαστικά τελειώσει, ο Βασέρ απέφυγε να τοποθετηθεί:

«Είπα πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες ότι θα αντιμετωπίζουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά. Δεν έχω αλλάξει γνώμη».

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