Ο Μαρκ Μάρκεθ κυριάρχησε στο GP Αγίου Μαρίνου και πέρασε για πρώτη φορά φέτος στην κορυφή της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενος την πτώση του Μπετζέκι.

Μια τεράστια ανατροπή στη μάχη του παγκόσμιου πρωταθλήματος έφερε το GP του Αγίου Μαρίνου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP. Ο Μαρκ Μάρκεθ σημείωσε μια εμφατική νίκη και σκαρφάλωσε για πρώτη φορά μέσα στο 2026 στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ισπανός αναβάτης της εργοστασιακής Ducati ισοβαθμεί πλέον στους βαθμούς με τον Χόρχε Μαρτίν, ωστόσο υπερτερεί στην ισοβαθμία χάρη στις τέσσερις φετινές του νίκες σε Grand Prix έναντι μόλις μίας του συμπατριώτη του.

Η εκκίνηση δεν προμήνυε την εξέλιξη αυτή για το στρατόπεδο της Aprilia. Ο poleman Μάρκο Μπετζέκι κατάφερε να υπερασπιστεί την πρώτη θέση απέναντι στην επίθεση του Μάρκεθ στα πρώτα μέτρα και άρχισε να χτίζει διαφορά ασφαλείας, με τον Μαρτίν να ακολουθεί στην 3η θέση. Η απόλυτη ψυχρολουσία για το ιταλικό εργοστάσιο ήρθε λίγο αργότερα, όταν ο Μπετζέκι έχασε το μπροστινό στη στροφή 13 και κατέληξε στην αμμοπαγίδα, εγκαταλείποντας και χαρίζοντας την πρωτοπορία στον Μάρκεθ.

🏆 @marcmarquez93 WINS AT MISANO AND TAKES THE CHAMPIONSHIP LEAD FOR THE FIRST TIME IN 2026! 🏆 #SanMarinoGP🇸🇲 pic.twitter.com/dvMirUsZvi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2026

Η υποχώρηση του Μαρτίν και το βάθρο του Ακόστα

Ο Χόρχε Μαρτίν έδειξε αρχικά ικανός να σώσει την παρτίδα για την Aprilia, προσπερνώντας τον Μάρκεθ στη στροφή Ρίο στον 7ο γύρο. Το προβάδισμά του, ωστόσο, δεν ξεπέρασε ποτέ τα έξι με επτά δέκατα του δευτερολέπτου και πολύ γρήγορα εξανεμίστηκε. Ο αναβάτης της Aprilia ξέμεινε εντελώς από ρυθμό και ελαστικά, με αποτέλεσμα να δεχτεί απανωτά προσπεράσματα: στον 12ο γύρο από τον Μαρκ Μάρκεθ, δύο γύρους αργότερα από τον Άλεξ Μάρκεθ, στον 16ο γύρο από τον Πέδρο Ακόστα και τελικά στον 20ό από τον Φερμίν Αλντεγκέρ, υποχωρώντας οριστικά στην 5η θέση.

Στην κορυφή, ο Μαρκ Μάρκεθ διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του μέχρι την καρό σημαία. Ο αδερφός του, Άλεξ Μάρκεθ, διατήρησε σταθερή επαφή αλλά χωρίς να μπορέσει να απειλήσει ουσιαστικά, σφραγίζοντας ένα ιστορικό οικογενειακό «1-2» για την Ducati. Το βάθρο συμπλήρωσε ο εξαιρετικός Πέδρο Ακόστα με την KTM, μόλις 2,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, ενώ ο Αλντεγκέρ τερμάτισε 4ος, αφήνοντας τον Μαρτίν 5ο. Στην 6η θέση ολοκλήρωσε ο Ραούλ Φερνάντεθ με την Trackhouse Aprilia, μένοντας πολύ πίσω για να απειλήσει τον teammate του.

EARLY EARLY DRAMA!



BEZZECCHI HAS CRASHED OUT OF THE LEAD 😱#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/WLIHTCc3oi September 13, 2026

Mόλις 14 τερματισμοί

Ο αγώνας στο Μιζάνο αποδείχθηκε σκληρός και γεμάτος απώλειες, με τη λίστα των εγκαταλείψεων να μεγαλώνει διαρκώς. Μετά το σοκ της πτώσης του Μπετζέκι, εκτός αγώνα βρέθηκαν επίσης με πτώσεις οι Τζακ Μίλερ, Ντιόγκο Μορέιρα, αλλά και ο Φραντσέσκο Μπανάια, ο οποίος έκλεισε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ένα κάκιστο τριήμερο.

Στα pits αποσύρθηκαν ο Χουάν Μιρ (ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από αδιαθεσία όλο το διήμερο) και ο Άλεξ Ρινς, ενώ η πτώση του Γιόχαν Ζαρκό προς το φινάλε άφησε μόλις 14 μοτοσικλέτες να δουν την καρό σημαία. Από αυτούς που άντεξαν στη δοκιμασία, ο Λούκα Μαρίνι ήταν η ταχύτερη Honda τερματίζοντας στην 9η θέση, ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό ολοκλήρωσε τη δεκάδα για λογαριασμό της Yamaha.

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