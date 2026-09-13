Ο Μαρκ Μάρκεθ ανέβηκε για πρώτη φορά φέτος στην κορυφή της βαθμολογίας των αναβατών, ισοβαθμώντας με τον Χόρχε Μαρτίν - Μεγάλη μάχη στους κατασκευαστές.

Η απόλυτη ισορροπία τρόμου διαμορφώθηκε στις βαθμολογίες του MotoGP μετά το GP Αγ. Μαρίνου στο Μιζάνο. Στους αναβάτες, ο Μαρκ Μάρκεθ και ο Χόρχε Μαρτίν ισοβαθμούν στην κορυφή με 274 βαθμούς, με τον Ισπανό της Ducati να υπερτερεί λόγω περισσότερων νικών (4 έναντι 1) του συμπατριώτη του της Aprilia. Ο Μάρκο Μπετζέκι έμεινε 3ος με 241 βαθμούς (-33 β.), ενώ ο Πέδρο Ακόστα σκαρφάλωσε στην 5η θέση (209). Συνεχίζεται ο καταποντισμός για τον Πέκο Μπανάια, που είναι μόλις 9ος με 143 βαθμούς.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Στους κατασκευαστές, το πρωτάθλημα κρέμεται από μία κλωστή: η Ducati προηγείται με 412 βαθμούς, με την Aprilia σε απόσταση βολής στους 410 (-2), ενώ η KTM ακολουθεί στην 3η θέση με 251.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών