Μετά τον αγώνα της Μαδρίτης, ο Λιούις Χάμιλτον έθεσε τον εαυτό του ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης τίτλου στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Η εγκατάλειψη του Λιούις Χάμιλτον στο Grand Prix Ισπανίας φαίνεται πως έβαλε τέλος και στις τελευταίες ρεαλιστικές ελπίδες του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Βρετανός δεν δήλωσε ρητά ότι αποσύρεται από τη μάχη, όμως η εκτίμησή του για τον Κίμι Αντονέλι και τη Mercedes δεν άφησε πολλά περιθώρια διαφορετικής ερμηνείας.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έφτασε στη Μαδρίτη απέχοντας 76 βαθμούς από την κορυφή. Η αστοχία στα φρένα της Ferrari τον ανάγκασε να εγκαταλείψει μόλις στον έβδομο γύρο, την ώρα που ο Αντονέλι εκμεταλλεύτηκε το Virtual Safety Car και κατέκτησε την όγδοη νίκη του σε 14 αγώνες. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο αυξήθηκε στους 101 βαθμούς, με 9 Grand Prix να απομένουν.

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H αναγνώριση της ανώτερης Mercedes

H εγκατάλειψή στη Μαδρίτη άφησε ιδιαίτερα απογοητευμένο τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Όταν βγήκε από το μονοθέσιο ρωτήθηκε Sky Sports F1 εάν ο Αντονέλι μπορεί πλέον να ανακοπεί, ο Χάμιλτον έδωσε μία ιδιαίτερα ξεκάθαρη απάντηση.

«Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να σταματήσει τον Κίμι ή τη Mercedes φέτος. Έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά και το αξίζουν», ανέφερε.

Η δήλωσή του δεν αφορούσε μόνο το πρωτάθλημα οδηγών. Η Mercedes προηγείται και στους κατασκευαστές, έχοντας δημιουργήσει διαφορά 145 βαθμών από τη Ferrari. Ο Χάμιλτον αναγνώρισε με αυτόν τον τρόπο ότι η πρώην ομάδα του βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση και των δύο τίτλων.

Ο Αντονέλι έχει κερδίσει περισσότερους από τους μισούς αγώνες της σεζόν και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας επί 13 διαδοχικά Grand Prix. Εφόσον διατηρήσει το προβάδισμά του, θα γίνει ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1, στη δεύτερη μόλις σεζόν του στο πρωτάθλημα.

Στόχος πλέον οι νίκες

Παρά την απαισιόδοξη εκτίμησή του για το πρωτάθλημα, ο Χάμιλτον δεν θεωρεί ότι η Ferrari πρέπει να εγκαταλείψει την προσπάθεια για το υπόλοιπο της σεζόν. Η απόδοση της SF-26 στη Μαδρίτη τού δημιούργησε την πεποίθηση ότι υπάρχουν ακόμη ευκαιρίες για σημαντικά αποτελέσματα.

«Είχαμε ένα αρκετά καλό μονοθέσιο αυτό το τριήμερο. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να το βελτιώσουμε και πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Η ομάδα έκανε καταπληκτική δουλειά και στενοχωριέμαι που δεν μπορέσαμε να πάρουμε τους μέγιστους βαθμούς. Πιστεύω ότι είχαμε το μονοθέσιο για να παλέψουμε για τη νίκη, αλλά δυστυχώς δεν εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα».

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