Έπειτα από το φετινό αγωνιστικό φιάσκο η διαδρομή του Madring θα υποστεί τροποποιήσεις ενόψει του Grand Prix Ισπανίας το 2027.

Η πρώτη εμφάνιση της Formula 1 στο Madring επιβεβαίωσε ότι μία απαιτητική πίστα δεν είναι απαραίτητα και μία καλή πίστα για αγώνες. Η διαδρομή των 5,4 χλμ εντυπωσίασε στις κατατακτήριες δοκιμές, αλλά την Κυριακή μας προσέφερε τον χειρότερο αγώνα από πλευράς θεάματος στο 2026. Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε στο Grand Prix. Η ίδια εικόνα παρουσιάστηκε στους αγώνες της Formula 2 και της Formula 3, δείχνοντας ότι η έλλειψη μαχών δεν προερχόταν αποκλειστικά από τις ιδιαιτερότητες των σύγχρονων μονοθεσίων της Formula 1.

Οι διοργανωτές, που έχουν υπογράψει 10ετές συμβόλαιο με την FOM, αναγνώρισαν την ανάγκη παρεμβάσεων και έχουν ήδη λάβει συστάσεις από τη FIA. Οι αλλαγές θα εξεταστούν ενόψει του αγώνα του 2027.

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Ένα σχέδιο που απέτυχε

Η βασική ευκαιρία για προσπέρασμα υποτίθεται ότι θα βρισκόταν στο chicane της στροφής 5, έπειτα από τη μεγαλύτερη ευθεία της πίστας. Η διαμόρφωση της εισόδου, όμως, απαιτεί από τους οδηγούς να φρενάρουν και να στρίβουν ταυτόχρονα, περιορίζοντας τις διαθέσιμες αγωνιστικές γραμμές.

Με το προπορευόμενο μονοθέσιο να μπορεί εύκολα να καλύψει την εσωτερική, ο επιτιθέμενος δεν είχε χώρο να κάνει κίνηση χωρίς να αναλάβει υπερβολικό ρίσκο. Οι οδηγοί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους ήδη από την Παρασκευή του αγώνα.

Επιπλέον πρόβλημα ήταν και το μεγάλο μήκος του pit lane. Η σημαντική απώλεια χρόνου από μία στάση απέτρεψε τις ομάδες από την εφαρμογή διαφορετικών στρατηγικών, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες ανακατάταξης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της διοργάνωσης, Λουίς Γκαρθία Αμπάντ, επιβεβαίωσε ότι η FIA έχει ήδη υποδείξει την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούν οι αλλαγές: «Η FIA καθόρισε ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η χάραξη. Είμαστε ανοικτοί σε αλλαγές, καθώς θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ξανά την πίστα για την επόμενη χρονιά».

Η πρόταση του Νόρις

Ο Λάντο Νόρις ήταν σαφής στην κριτική του, τονίζοντας ότι η πίστα μπορεί να λειτουργεί σε έναν γρήγορο γύρο, αλλά όχι σε συνθήκες αγώνα. Η πρόταση του οδηγού της McLaren περιλαμβάνει μία πλατύτερη είσοδο στη στροφή 20 και μία μεγάλη φουρκέτα, στα πρότυπα των στροφών 1 και 10 του Όστιν.

Μία τέτοια διαμόρφωση θα δημιουργούσε ισχυρότερο φρενάρισμα και περισσότερες διαθέσιμες γραμμές, επιτρέποντας στα μονοθέσια να κινηθούν δίπλα-δίπλα.

«Για εμένα, δεν είναι μία καλή αγωνιστική πίστα. Είναι εξαιρετική για τις κατατακτήριες, αλλά μία ευθεία από τη στροφή 17 μέχρι τη στροφή 20 θα βοηθούσε. Το γεγονός ότι πρέπει να στρίβεις και να φρενάρεις ταυτόχρονα ουσιαστικά ακυρώνει ολόκληρη την έννοια του αγώνα», είπε.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.