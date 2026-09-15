Στην τύχη απέδωσε τη νίκη του Κίμι Αντονέλι ο επικεφαλής της Mercedes F1, Τότο Βολφ, αναγνωρίζοντας πως η W17 δεν είχε τη δυνατότητα για τη νίκη.

Ο Κίμι Αντονέλι αποχώρησε από τη Μαδρίτη με την όγδοη νίκη της καριέρας του και ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα στη βαθμολογία της Formula 1. Ο Ιταλός δεν διέθετε την ταχύτητα του Λάντο Νόρις στο Grand Prix Ισπανίας, όμως βρισκόταν στην κατάλληλη θέση όταν η εξέλιξη του αγώνα πρόσφερε στη Mercedes μία απρόσμενη ευκαιρία.

Ο Νόρις προηγούνταν με περισσότερα από επτά δευτερόλεπτα όταν η Aston Martin του Λανς Στρολ ακινητοποιήθηκε στην έξοδο της στροφής 20. Αρχικά εμφανίστηκαν κίτρινες σημαίες και, μόλις πέντε δευτερόλεπτα αφότου ο οδηγός της McLaren είχε περάσει την είσοδο του pit lane, ενεργοποιήθηκε το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Ο Αντονέλι μπήκε αμέσως στα pits, πραγματοποίησε την αλλαγή ελαστικών με σημαντικά μικρότερη απώλεια χρόνου και βρέθηκε σε θέση να διεκδικήσει τη νίκη. Η ατυχία του Νόρις ολοκληρώθηκε όταν το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας αποσύρθηκε λίγο πριν πραγματοποιήσει τη δική του στάση.

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Η απόφαση που ελήφθη σε τρία δευτερόλεπτα

Ο Τότο Βολφ αναγνώρισε ότι αυτή τη φορά η τύχη βρέθηκε στο πλευρό της Mercedes, επισημαίνοντας παράλληλα την ταχύτητα με την οποία λειτούργησε η ομάδα. Παράλληλα αναγνώρισε πως αυτό που συνέβη επηρέασε αρνητικά τον αγώνα του Νόρις.

«Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές φέτος ήμασταν άτυχοι με τα Εικονικά Αυτοκίνητα Ασφαλείας και τα Αυτοκίνητα Ασφαλείας. Σήμερα, όμως, ο θεός των αγώνων ήταν μαζί μας. Ήταν μεγάλη ατυχία για τη McLaren, επειδή ο Λάντο είχε μόλις περάσει την είσοδο των pits. Ο Κίμι, όμως, οδήγησε καλά. Πολύ, πολύ καλά».

Σύμφωνα με τον Βολφ, η ομάδα στρατηγικής είχε ήδη αντιληφθεί ότι η απομάκρυνση της Aston Martin δεν θα ολοκληρωνόταν γρήγορα. Η εναλλακτική στρατηγική ενεργοποιήθηκε αμέσως, ο Πίτερ Μπόνινγκτον επιβεβαίωσε την απόφαση και ενημέρωσε τον Αντονέλι.

«Κάποιος είπε ότι η Aston Martin δεν θα απομακρυνόταν γρήγορα. Περάσαμε στη δεύτερη στρατηγική και όλα έγιναν μέσα σε περίπου τρία δευτερόλεπτα», εξήγησε.

H ψυχραιμία του Αντονέλι

Η αντίδραση του Αντονέλι στην πίεση εξακολουθεί να εντυπωσιάζει τον Βολφ. Ακόμη και όταν ακούμπησε στον τοίχο πέντε γύρους πριν από το τέλος, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ενημέρωσε την ομάδα με απόλυτη ηρεμία και ζήτησε να ελεγχθεί η κατάσταση του μονοθεσίου.

«Είναι ψύχραιμος. Μερικές φορές, για τα δικά μου δεδομένα, υπερβολικά ψύχραιμος», σχολίασε ο Αυστριακός, προσθέτοντας ότι αυτή η στάση ίσως αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο ο Αντονέλι διατηρεί τη συγκέντρωσή του.

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