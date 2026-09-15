H Honda αποφάσισε να προβεί σε σημαντικές αλλαγές μεγαλοστελεχών στο εργοστάσιο που εξελίσσει και κατασκευάζει κινητήρες για την Aston Martin στη Formula 1.

Σε μία σημαντική αναδιοργάνωση στη δομή του αγωνιστικού της τμήματος προχωρά η Honda, η οποία ανακοίνωσε ότι ο Τετσούσι Κακούντα θα αποχωρήσει από τη θέση του επικεφαλής εξέλιξης της μονάδας ισχύος της Formula 1. Τον ρόλο του θα αναλάβει από τις αρχές Οκτωβρίου ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής επικεφαλής, Γιοϊτσίρο Φουκάο. Η ιαπωνική εταιρεία παρουσίασε την κίνηση ως «προγραμματισμένη μετάβαση», αν και η χρονική στιγμή της αναπόφευκτα συνδέεται με τη δύσκολη αγωνιστική εικόνα της Aston Martin.

Ο Κακούντα ηγήθηκε της εξέλιξης της νέας μονάδας ισχύος της Honda για τους τεχνικούς κανονισμούς του 2026. Ο διάδοχός του διαθέτει επίσης περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο αγωνιστικό πρόγραμμα του κατασκευαστή, έχοντας εργαστεί σε διαφορετικούς ρόλους τόσο στη Formula 1 όσο και στο MotoGP.

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Στόχος ένα ισχυρότερο πλαίσιο εξέλιξης

Σε ανακοίνωσή της, η Honda εξήγησε ότι επιλέγει να εφαρμόσει τη νέα οργανωτική δομή από νωρίς, έχοντας στραμμένη την προσοχή της όχι μόνο στη συνέχεια της φετινής χρονιάς αλλά και στις αλλαγές των κανονισμών που αναμένονται από το 2027.

«Μετά την εισαγωγή των νέων κανονισμών το 2026 και με περαιτέρω αλλαγές να αναμένονται από το 2027, η Honda στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου εξέλιξης και στην κατασκευή μίας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής μονάδας ισχύος».

Η παρθενική σεζόν της αποκλειστικής συνεργασίας ανάμεσα σε Honda και Aston Martin δεν έχει εξελιχθεί σύμφωνα με τις προσδοκίες. Η ομάδα έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς και βρίσκεται μπροστά μόνο από τη νεοσύστατη Cadillac στη βαθμολογία των κατασκευαστών.

Οι αναβαθμίσεις που παρουσιάστηκαν τόσο στο πλαίσιο όσο και στη μονάδα ισχύος πριν και μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα προσέφεραν ορισμένες ενδείξεις προόδου, δίχως να αλλάξουν ουσιαστικά την αγωνιστική εικόνα. Η λειτουργία και η οδηγική συμπεριφορά της μονάδας ισχύος εξακολουθούν να αποτελούν βασικές πηγές προβληματισμού.

Η Aston Martin ζητά χρόνο

Ο επικεφαλής πίστας της Aston Martin, Μάικ Κρακ, παραδέχθηκε ότι η βελτίωση μιας μονάδας ισχύος απαιτεί περισσότερο χρόνο από την εξέλιξη του πλαισίου.

«Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση από την αρχή της συνεργασίας και η πρόοδος είναι σταθερή. Βέβαια, για κανέναν η πρόοδος δεν είναι ποτέ αρκετά γρήγορη», δήλωσε.

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