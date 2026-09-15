Δύο «9άρια» μοιράζονται την ίδια επιδίωξη για αριστεία, με κοινές αξίες την απόδοση, την ακρίβεια, τη συνέπεια και τη διαρκή εξέλιξη.

Επιδόσεις, ακρίβεια και διαρκής εξέλιξη αποτελούν τον κοινό παρονομαστή στη συνεργασία της Chery με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός ποδοσφαιριστής αναλαμβάνει ρόλο παγκόσμιου πρεσβευτή της μάρκας, με το Νο 9 να δημιουργεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη φανέλα του και το plug-in υβριδικό Tiggo 9 CSH.

Ο Λεβαντόφσκι έχει συνδέσει την καριέρα του με την αποτελεσματικότητα, τη συνέπεια και τη συνεχή αναζήτηση της βελτίωσης. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που η Chery επιδιώκει να μεταφέρει και στην εικόνα της ναυαρχίδας των SUV της, προβάλλοντας το Tiggo 9 CSH ως ένα μοντέλο που συνδυάζει απόδοση με πρακτικότητα και άνεση.

Ένα ισχυρό και πρακτικό επταθέσιο SUV

Πίσω από το παιχνίδι των αριθμών βρίσκεται το σύστημα Chery Super Hybrid. Το plug-in υβριδικό σύνολο αποδίδει συνολικά 428 ίππους και επιτρέπει στο Tiggo 9 CSH να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία LFP χωρητικότητας 34,46 kWh προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 148 χλμ. βάσει WLTP, καλύπτοντας τις καθημερινές μετακινήσεις χωρίς τη χρήση του κινητήρα βενζίνης. Παράλληλα, η plug-in υβριδική αρχιτεκτονική διατηρεί την ευελιξία που απαιτούν τα ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων.

Ο οικογενειακός χαρακτήρας του μοντέλου ενισχύεται από το μεταξόνιο των 2.800 χλστ. και την επταθέσια διάταξη 2+3+2. Με πέντε καθίσματα σε χρήση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 889 λίτρα, ενώ η δυνατότητα διαμορφώσεων επιτρέπει την προσαρμογή της καμπίνας στις εκάστοτε ανάγκες.

Την εικόνα ολοκληρώνουν η ηχομόνωση και η άνεση, μαζί με ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας σχεδιασμένο σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας και τεχνολογίες υποβοήθησης του οδηγού. Με τον Λεβαντόφσκι ως πρόσωπο της διεθνούς επικοινωνίας της, η Chery επιχειρεί να δώσει στο Tiggo 9 CSH έναν αναγνωρίσιμο συμβολισμό: το «9άρι» της γκάμας της συναντά ένα από τα διασημότερα Νο 9 του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.