Μία ημέρα μετά την απογοήτευση στο Madring, ο Λάντο Νόρις βρέθηκε πίσω από το τιμόνι του Hypercar με το οποίο η McLaren θα αγωνιστεί στο WEC το 2027.

Στο Grand Prix Ισπανίας ο Λάντο Νόρις έκανε όλα όσα χρειάστηκαν ώστε να κατακτήσει τη νίκη. Πήρε την pole position και ήταν πρώτος μετά τον εναρκτήριο γύρο, ανοίγοντας τη διαφορά από τον ανταγωνισμό στη συνέχεια. Όμως η κάκιστη χρονική στιγμή που εμφανίστηκε το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας (VSC), κατέστρεψε τον αγώνα του, τερματίζοντας μόλις 3ος.

Για να «πνίξει» την απογοήτευσή του, ο Νόρις έπρεπε να πάρει δραστικά μέτρα. Λίγες ώρες μετά τον αγώνα στο Madring ταξίδεψε στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας ώστε να πάρει μέρος σε δοκιμές εξέλιξης του νέου Hypercar της McLaren που θα αγωνιστεί στο WEC το 2027.

The F1 World Champ is back in the MCL-HY… and this time he’s pushing it 😏



Lando tested McLaren’s new-for-2027 Hypercar at a private event in Portimao today ahead of its debut in @FIAWEC next year 💪 pic.twitter.com/6dNofQlw8j — McLaren Endurance Racing (@MCLEndurance) September 14, 2026

Η πρώτη πραγματική δοκιμή με την MCL-HY

Ο Νόρις είχε οδηγήσει για πρώτη φορά την MCL-HY στη δημόσια παρουσίαση του αυτοκινήτου στο Φεστιβάλ Ταχύτητας Goodwood τον Ιούλιο. Εκείνη η σύντομη εμφάνιση, όμως, δεν είχε τον χαρακτήρα κανονικής δοκιμής εξέλιξης.

Στην πίστα του Πορτιμάο ο Βρετανός ακολούθησε ολοκληρωμένο πρόγραμμα, δοκιμάζοντας διαφορετικά εξαρτήματα και μεταφέροντας στους μηχανικούς παρατηρήσεις από την εμπειρία του στη Formula 1. Το αυτοκίνητο προδιαγραφών LMDh χρησιμοποιεί κινητήρα V6 και προετοιμάζεται για την είσοδο της McLaren στην κορυφαία κατηγορία του WEC το 2027. Στη δοκιμή συμμετείχαν επίσης οι εργοστασιακοί οδηγοί Μίκελ Γένσεν και Λόρενς Βανθούρ, οι οποίοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί στο αγωνιστικό πρόγραμμα της McLaren για την επόμενη χρονιά.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη McLaren Hypercar Team που μου επέτρεψε να οδηγήσω την MCL-HY. Ήταν υπέροχο που μου έδωσαν την ευκαιρία να διασκεδάσω και να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό, ιδιαίτερα σε μία τόσο απαιτητική περίοδο προετοιμασίας. Συλλέξαμε χρήσιμα δεδομένα και ελπίζω ότι κατάφερα να μεταφέρω διαφορετικές εντυπώσεις, σχόλια και απόψεις. Είχα χρόνια να πραγματοποιήσω κανονική δοκιμή με οτιδήποτε άλλο εκτός από μονοθέσιο της Formula 1. Ήταν μια όμορφη ημέρα», δήλωσε ο Νόρις.

Το ενδεχόμενο συμμετοχής στο Λε Μαν

Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, έχει εκφράσει στο παρελθόν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τόσο του Νόρις όσο και του Όσκαρ Πιάστρι στις 24 Ώρες του Le Mans. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πιθανό να απαιτηθεί η προσθήκη ενός τρίτου αυτοκινήτου ειδικά για τον γαλλικό αγώνα.

Το δεύτερο εμπόδιο αφορά το πρόγραμμα της Formula 1. Οι 24 Ώρες Λε Μαν έχουν προγραμματιστεί για τις 12 και 13 Ιουνίου 2027, όμως το αγωνιστικό ημερολόγιο της Formula 1 δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, εν μέσω της αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει η κατάσταση στη Δυτική Ασία. Επομένως, δεν είναι ακόμη γνωστό αν θα υπάρχει σύγκρουση ημερομηνιών.

Σε αποκλειστικές δηλώσεις που έκανε στον Στάθη Κοκκορόγιαννη και το gMotion, o Ζακ Μπράουν εμφανίστηκε απαισιόδοξος πως ο Νόρις θα αγωνιστεί στο Λε Μαν το 2027. Ωστόσο ξεκαθάρισε πως η συμμετοχή του παγκόσμιου πρωταθλητή στο θρυλικό αγώνα είναι θέμα χρόνου και όχι κάτι το υποθετικό.

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