Το νέο ηλεκτρικό van της Renault απέσπασε ομόφωνα το βραβείο IVOTY, πριν από την άφιξή του στην ελληνική αγορά το 2027.

Το νέο Renault Trafic Van E-Tech electric ανακηρύχθηκε Van της Χρονιάς 2027, στο πλαίσιο της έκθεσης IAA Transportation στο Ανόβερο. Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο απέσπασε την ομόφωνη ψήφο της κριτικής επιτροπής του International Van of the Year, η οποία αποτελείται από 26 δημοσιογράφους του κλάδου από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόκειται για το έκτο ελαφρύ επαγγελματικό όχημα της Renault που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση. Είχαν προηγηθεί το Master το 1998, το Trafic το 2002, το Kangoo Z.E. το 2012, το Kangoo Van το 2022 και το Master το 2025. Από το 1980 που κυκλοφόρησε το Traffic έχει ξεπεράσει τις 2,8 εκατομμύρια πωλήσεις, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Renault στην κατηγορία των μεσαίων επαγγελματικών οχημάτων.

Ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V και αυτονομία 470 χλμ

Το νέο Trafic Van E-Tech electric σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Renault στη Sandouville της Γαλλίας. Η νέα γενιά περνά αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση και βασίζεται σε αρχιτεκτονική 800V, η οποία επιτρέπει ταχύτερη φόρτιση και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

Η μέγιστη αυτονομία υπολογίζεται σε έως 470 χλμ, αν και η τελική τιμή βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία επίσημης έγκρισης. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ευελιξία μέσα στην πόλη, καθώς η διάμετρος στροφής περιορίζεται στα 10,3 μέτρα και είναι αντίστοιχη με εκείνη ενός Renault Clio.

Το νέο Trafic αποτελεί επίσης το πρώτο όχημα του Renault Group και, σύμφωνα με τη γαλλική εταιρεία, το πρώτο ελαφρύ επαγγελματικό όχημα στην Ευρώπη που διαθέτει αρχιτεκτονική Software-Defined Vehicle. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την τακτική αναβάθμιση των λειτουργιών του οχήματος μέσω λογισμικού. Παράλληλα, υποστηρίζει την προσθήκη και την εξατομίκευση εφαρμογών ανάλογα με τις ανάγκες του επαγγελματία, χωρίς να απαιτούνται αντίστοιχες μετατροπές στο υλικό.

Οι συνεχείς ενημερώσεις μπορούν να βελτιώνουν τη λειτουργία, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα του van σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με τη Renault, αυτή η δυνατότητα συμβάλλει στον περιορισμό του συνολικού κόστους χρήσης και στη διατήρηση υψηλότερης υπολειμματικής αξίας.

Η γαλλική εταιρεία έχει δώσει έμφαση και στις συνθήκες εργασίας μέσα στην καμπίνα, με ψηφιακές υπηρεσίες και δυνατότητες προσαρμογής που απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους επαγγελματίες όσο και σε επιχειρήσεις με μεγάλους στόλους οχημάτων.

Το νέο Renault Trafic Van E-Tech electric αναμένεται να κυκλοφορήσει και στην ελληνική αγορά μέσα στο 2027, με τις αναλυτικές εκδόσεις και τα υπόλοιπα τεχνικά του χαρακτηριστικά να ανακοινώνονται πλησιέστερα στην εμπορική του διάθεση.

