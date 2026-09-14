Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση την εκπομπή του Gazzetta για τη Formula 1, μία προσφορά της Allwyn, με την εκτενή ανάλυση του GP Ισπανίας.

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτύπησε στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η τρίτη εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix Ισπανίας και της νέας νίκης του Κίμι Αντονέλι κόντρα στους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.