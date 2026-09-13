Ο Κίμι Αντονέλι επικράτησε στο GP Ισπανίας παίρνοντας τη νίκη μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν και τον Λάντο Νόρις, του οποίου ο αγώνας χάλασε όταν βγήκε το VSC.

Το Grand Prix Ισπανίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 έγινε για πρώτη φορά στην ολοκαίνουργια πίστα της Μαδρίτης και είχε για νικητή τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για 8η φορά φέτος και συνεχίζει την ονειρεμένη πορεία του προς τον τίτλο. Σε έναν αγώνα που δεν είχε πολλές συγκινήσεις, ο 20χρονος Ιταλός ευνοήθηκε και από την τύχη (με τη μορφή του VSC) για να φτάσει σε μια άνετη επικράτηση.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο πολύ ανταγωνιστικός Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, έπειτα από μάχη με τον Λάντο Νόρις, ο οποίος θα μπορούσε -και ίσως θα έπρεπε- να είχε κερδίσει στη Μαδρίτη, αλλά ένας συνδυασμός ατυχίας και κακής στρατηγικής από τη McLaren τον περιόρισαν στην 3η θέση. Ο μεγαλύτερος άτυχος του αγώνα όμως ήταν ο Λούις Χάμιλτον με τη Ferrari, ο οποίςο εγκατέλειψε πολύ νωρίς λόγω προβλήματος στα φρένα του μονοθεσίου του.

Ο Σαρλ Λεκλέρ με την άλλη Ferrari πήρε την 4η θέση, μπροστά από τους Τζορτζ Ράσελ, Λίαμ Λόσον, Φράνκο Κολαπίντο, Όσκαρ Πιάστρι, Άρβιντ Λίντμπλαντ και Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Επεισοδιακή εκκίνηση

Τα φώτα της εκκίνησης έσβησαν με διαφορετικές στρατηγικές επιλογές στην πρώτη τετράδα. Οι Νόρις και Αντονέλι παρατάχθηκαν με τη μέση γόμα, σε αντίθεση με τους Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον στη δεύτερη σειρά που ρίσκαραν με τη μαλακή γόμα της Pirelli, αναζητώντας το πλεονέκτημα στα πρώτα μέτρα. Ο Χάμιλτον έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα αλλά ξέμεινε από χώρο στην είσοδο της στροφής 1, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα μικρό χάος.

Τόσο ο Αντονέλι όσο και ο Φερστάπεν «έκοψαν» τη στροφή 2. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes παραχώρησε άμεσα και υποδειγματικά δύο φορές την πρωτοπορία πίσω στον Νόρις, όμως ο Φερστάπεν βρέθηκε μπροστά από τη Ferrari του Χάμιλτον. Παρά τον ισχυρισμό του Ολλανδού πως κινήθηκε υπερπηδώντας το κερμπ για να αποφύγει επαφή, η Red Bull τον διέταξε στον 4ο γύρο να παραχωρήσει τη θέση του τόσο στον Χάμιλτον όσο και στον Αντονέλι προκειμένου να γλιτώσει βέβαιη ποινή, προκαλώντας τον έντονο εκνευρισμό του στο team radio.

Norris defends, Antonelli cuts across the chicane and Piastri and Russell make contact! 🤯



Here is how the race start unfolded in Madrid 👇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/qZFtORJG6b — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Το δράμα του Χάμιλτον

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, τα προβλήματα στα φρένα της Ferrari του Χάμιλτον έκαναν την εμφάνισή τους. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής άρχισε να χάνει δραματικά ρυθμό στον 5ο γύρο, είχε έξοδο στον 6ο και τελικά αναγκάστηκε να οδηγήσει το μονοθέσιό του στα pits για να εγκαταλείψει. Την ίδια στιγμή, ο Νόρις κυριαρχούσε απόλυτα στην κορυφή, έχοντας ανοίξει διαφορά πέντε δευτερολέπτων από τον Αντονέλι και έντεκα από τον Φερστάπεν μέχρι τον 10ο γύρο.

Το σημείο καμπής του αγώνα ήρθε στον 13ο γύρο, όταν ο Λανς Στρολ αντιμετώπισε επίσης πρόβλημα στα φρένα της Aston Martin και ακινητοποιήθηκε στη στροφή 20, προκαλώντας καθεστώς Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (VSC). Οι Αντονέλι, Φερστάπεν και Ράσελ βούτηξαν αμέσως στα pits εκμεταλλευόμενοι το «φθηνό» pit stop υπό VSC. Ο πρωτοπόρος Νόρις είχε μόλις προσπεράσει την είσοδο του pit lane και παρέμεινε στην πίστα, όπως και ο Σαρλ Λεκλέρ.

📻 "I can barely stop the car"



Lewis Hamilton has now been called into the pits due to his brake problem, and he retires from the race ❌ #F1 #SpanishGP | LAP 7/57 pic.twitter.com/MMDosAY7xp — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Η καταστροφή για τον Βρετανό ολοκληρώθηκε έναν γύρο αργότερα. Η McLaren κάλεσε τον Νόρις για αλλαγή ελαστικών ακριβώς τη στιγμή που το VSC έληγε και η πίστα επέστρεφε σε καθεστώς πράσινης σημαίας. Σαν να μην έφτανε αυτό, μια καθυστέρηση στον τροχό εκτόξευσε τη στάση του στα επτά δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα ο Νόρις να επιστρέψει στην πίστα 5ος, 16 δευτερόλεπτα πίσω από τον Λεκλέρ και 14 πίσω από τον Αντονέλι.

Η μοναξιά της κορυφής και η αντεπίθεση του Νόρις

Ο Λεκλέρ, έχοντας εκκινήσει με τη σκληρή γόμα, παρέμεινε στην πίστα και ηγήθηκε του αγώνα για τους περισσότερους γύρους, περιμένοντας μάταια ένα Αυτοκίνητο Ασφαλείας που δεν ήρθε ποτέ. Ο Αντονέλι τον έφτασε γρήγορα αλλά δεν ρίσκαρε άμεσα, αναφέροντας μάλιστα και μια περίεργη αίσθηση στο τιμόνι της Mercedes, κρατώντας απόσταση ασφαλείας. Στον 48ο γύρο από τους 57, ο Μονεγάσκος μπήκε επιτέλους στα pits, παραδίδοντας την πρωτοπορία στον Αντονέλι, ο οποίος έπλευσε ανεμπόδιστος προς την καρό σημαία.

Πίσω του, ο Νόρις εξαπέλυσε μια λυσσαλέα αντεπίθεση για να σώσει ό,τι ήταν δυνατόν. Στον προτελευταίο γύρο κόλλησε πίσω από τη Red Bull του Φερστάπεν την ώρα που προσπερνούσαν τους Άρβιντ Λίντμπλαντ και Νίκο Χούλκενμπεργκ που έδιναν τη δική τους μάχη. Ο Φερστάπεν αναγκάστηκε να κόψει το σικέιν για να αμυνθεί, με τους αγωνοδίκες να σημειώνουν το περιστατικό αλλά να κρίνουν άμεσα πως δεν απαιτείται έρευνα, στερώντας από τον Νόρις τη δεύτερη θέση.

Verstappen and Norris are closing in on Antonelli 👀



The Mercedes driver is in the dirty air of Leclerc, who then heads to the pit lane! #F1 #SpanishGP | LAP 48/57 pic.twitter.com/vaH7rCs3hW — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Οι μάχες της δεκάδας και οι εγκαταλείψεις

Ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε 5ος, πληρώνοντας τη στρατηγική δύο pit stop της Mercedes που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Στην 6η θέση ολοκλήρωσε ο Λίαμ Λόσον, παίρνοντας το καλύτερο μέχρι στιγμής αποτέλεσμά του με τη Red Bull. Ο Φράνκο Κολαπίντο έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα κερδίζοντας τη μάχη του midfield για λογαριασμό της Alpine στην 7η θέση, μπροστά από τη McLaren του Όσκαρ Πιάστρι. Τη βαθμολογούμενη δεκάδα έκλεισαν ο νεαρός Άρβιντ Λίντμπλαντ (Racing Bulls) και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ (Audi), ο οποίος βαθμολογήθηκε για τρίτη φορά στους τελευταίους τέσσερις αγώνες.

Εκτός από τους Χάμιλτον και Στρολ, τον αγώνα δεν ολοκλήρωσε ο Σέρχιο Πέρεζ με την Cadillac, αλλά και ο τοπικός ήρωας Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός της Williams εγκατέλειψε αφού πρώτα είχε δεχτεί ποινή πέντε δευτερολέπτων για σύγκρουση με τον συμπατριώτη του, Φερνάντο Αλόνσο, ολοκληρώνοντας ένα απογοητευτικό Σαββατοκύριακο για τους Ισπανούς οδηγούς.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με το GP Αζερμπαϊτζάν στους στενούς δρόμους του Μπακού, με τον επόμενο αγώνα να έρχεται σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 24-26 Σεπτεμβρίου.

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