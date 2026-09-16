Το αγωνιστικό πρόγραμμα της F1 για το 2027 περιλαμβάνει 24 Grand Prix, αγώνα Σπριντ στους στενούς δρόμους του Μόντε Κάρλο (!) και ξεκίνημα από τη Μέση Ανατολή.

Η Formula 1 ανακοίνωσε το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα για το 2027, επισημοποιώντας σημαντικές αλλαγές στη δομή του πρωταθλήματος. Το καλεντάρι περιλαμβάνει 24 Grand Prix, ξεκινώντας από το Μπαχρέιν στις 12-14 Μαρτίου και ολοκληρώνοντας τη διαδρομή του στις 10-12 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι. Πριν από την εκκίνηση της σεζόν, οι ομάδες θα πραγματοποιήσουν ένα μοναδικό τετραήμερο χειμερινών δοκιμών στην πίστα του Σακίρ, από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Κεντρικός άξονας του νέου σχεδιασμού είναι η εκτεταμένη ενσωμάτωση των αγώνων Sprint, οι οποίοι αυξάνονται από έξι σε δέκα μέσα στη χρονιά. Η διοργανώτρια αρχή ποντάρει στην εμπορική δυναμική της συγκεκριμένης διαδικασίας, επικαλούμενη αύξηση της συνολικής τηλεθέασης κατά 12% στα αντίστοιχα τριήμερα. Με αυτό το δεδομένο, πάνω από το 40% του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί υπό καθεστώς άμεσης βαθμολογικής πίεσης από την Παρασκευή.

Σπριντ στο Μόντε Κάρλο και δέκα Σπριντ αγώνες

Η παρουσία του Μονακό στη λίστα των Sprint αγώνων αποτελεί τη μεγαλύτερη έκπληξη του προγράμματος. Οι στενοί δρόμοι του πριγκιπάτου δυσχεραίνουν παραδοσιακά τα προσπεράσματα, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για το θέαμα που μπορεί να προσφέρει μια σύντομη αναμέτρηση 100 χιλιομέτρων. Η Formula 1 εξετάζει την καθιέρωση δύο ξεχωριστών περιόδων κατατακτηρίων δοκιμών, μία την Παρασκευή και μία το Σάββατο, επιδιώκοντας να ενισχύσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Εκτός από το Μονακό, αγώνες Sprint θα φιλοξενηθούν επίσης σε Μπαχρέιν, Αυστραλία, Ιαπωνία, Καναδά, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία (Μόντσα), Βραζιλία, Κατάρ και Άμπου Ντάμπι. Πίστες με τεράστια ιστορία όπως το Σίλβερστον και η Σουζούκα εντάσσονται για πρώτη φορά σε αυτό το πλαίσιο, περιορίζοντας δραστικά τον διαθέσιμο χρόνο δοκιμών για τους μηχανικούς.

Επιστροφή σε Αλγκάρβε, Κωνσταντινούπολη και ο εφιάλτης των μετακινήσεων

Στο μέτωπο των διαδρομών, η Πορτογαλία επανέρχεται στο καλεντάρι για πρώτη φορά μετά το 2021, με την εντυπωσιακή πίστα του Αλγκάρβε να φιλοξενεί το Grand Prix στις 18-20 Ιουνίου. Παράλληλα, το Istanbul Park στην Τουρκία επιστρέφει στις 1-3 Οκτωβρίου, με τη διεξαγωγή του αγώνα να τελεί υπό την τελική έγκριση της FIA για την ομολογκασιόν της πίστας.

Η πυκνότητα των αγώνων φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της εξάντλησης του προσωπικού των ομάδων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία σετ τριπλών διαδοχικών αγώνων (triple-headers). Ξεχωρίζει το εξαντλητικό σκέλος Αζερμπαϊτζάν - Τουρκία - Σιγκαπούρη μέσα σε διάστημα 15 ημερών, καθώς και η κλασική περιοδεία στην αμερικανική ήπειρο με ΗΠΑ, Μεξικό και Βραζιλία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Formula 1 για το 2027