Μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 η Mercedes μπορεί να ξεπεράσει τη Ferrari σε έναν πολύ σημαντικό πίνακα στατιστικής.

Η Mercedes χρειάζεται πλέον μόνο μία νίκη για να ισοφαρίσει τη Ferrari στην κορυφή μίας από τις σημαντικότερες ιστορικές κατατάξεις της Formula 1. Η επικράτηση του Κίμι Αντονέλι στο Grand Prix Ισπανίας ήταν η 250ή για κινητήρα της γερμανικής εταιρείας, ενώ η Scuderia παραμένει πρώτη με 251.

Η συγκεκριμένη καταγραφή αφορά τις νίκες των κατασκευαστών κινητήρων και όχι των ομάδων, με βάση το όνομα που έχει δηλωθεί στην FIA. Επομένως, στο σύνολο της Mercedes προσμετρώνται και οι επιτυχίες πελατειακών ομάδων της, όπως η McLaren, η Brawn GP και παλαιότερα η Sauber, πέρα από εκείνες της εργοστασιακής ομάδας.

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Το κυνήγι για ένα ιστορικό ρεκόρ

Η Ferrari εξακολουθεί να προηγείται στη σχετική λίστα της με 251 νίκες, έχοντας παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα από το 1950. Ακολουθεί η Mercedes με 250, ενώ αρκετά πιο πίσω βρίσκονται η Ford Cosworth με 176, η Renault με 169 και η Honda με 89.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο ρυθμός με τον οποίο η Mercedes κάλυψε τη διαφορά. Οι 250 νίκες της έχουν επιτευχθεί σε 625 Grand Prix, ποσοστό επιτυχίας 40%, ενώ η Ferrari μετρά 251 σε 1.138 αγώνες και ποσοστό 22,06%.

Η γερμανική εταιρεία είχε την πρώτη σύντομη αλλά εξαιρετικά επιτυχημένη περίοδό της στη Formula 1 το 1954 και το 1955. Επέστρεψε ως προμηθευτής κινητήρων τη δεκαετία του 1990 και συνέδεσε το όνομά της με τις επιτυχίες της McLaren, αρχικά με τον Μίκα Χάκινεν και αργότερα με τον Λιούις Χάμιλτον.

Ακολούθησε το πρωτάθλημα της Brawn GP το 2009 και η επιστροφή ως εργοστασιακή ομάδα το 2010. Η μεγάλη ανατροπή στη σχετική κατάταξη πραγματοποιήθηκε από το 2014, όταν η Mercedes κυριάρχησε στην υβριδική εποχή, κατακτώντας οκτώ διαδοχικά πρωταθλήματα κατασκευαστών και τροφοδοτώντας παράλληλα αρκετές ακόμη ομάδες.

Το 2025, ο κινητήρας της επέστρεψε στην κορυφή του πρωταθλήματος οδηγών με τον Λάντο Νόρις και τη McLaren, ενώ το 2026 η εργοστασιακή ομάδα είναι ξανά την κυρίαρχη δύναμη. Η νίκη του Αντονέλι στη Μαδρίτη έφερε τη Mercedes στην ιστορική επίδοση των 250 επιτυχιών.

Ενδιαφέρον στη λίστα είναι η κατάταξη της Honda. H ιαπωνική μάρκα μετρά 89 νίκες με κινητήρα της στη Formula 1, όμως καταμετρούνται οι νίκες της Red Bull Racing από το 2022. Ο κινητήρας της αυστριακής ομάδας είχε ονομασία είτε RBPT ή Honda RBPT, παρότι ήταν ίδιος με αυτόν που έπαιρνε νίκες έως το 2021 που ονομαζόταν Honda. Τέσσερις νίκες μετά και ο κινητήρας Mugen Honda.

Θέση Κατασκευαστής κινητήρων Νίκες Ποσοστό νικών 1 Ferrari 251 22,06% 2 Mercedes 250 40,00% 3 Ford Cosworth 176 34,11% 4 Renault 169 21,92% 5 Honda 89 17,98% 6 Climax 40 41,67% 7 Honda RBPT 38 54,29% 8 TAG Porsche 25 36,76% 9 BMW 20 7,41% 10 BRM 18 9,52% 11 RBPT 17 77,27% 12 Alfa Romeo 12 5,61% 13 Offenhauser 11 91,67% 14 Maserati 11 10,19% 15 Vanwall 9 32,14% 16 TAG Heuer 9 14,52% 17 Repco 8 24,24% 18 Mugen Honda 4 2,72% 19 Matra 3 2,40% 20 Porsche 1 2,86% 21 Weslake 1 5,56% 22 BWT Mercedes 1 2,63%

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ισπανίας.