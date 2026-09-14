Chery: Το Global Safety Challenge έρχεται στην Ευρώπη
Το Global Safety Challenge είναι το πρόγραμμα με το οποίο η Chery δοκιμάζει την αντοχή οχημάτων και της τεχνολογίας Chery Super Hybrid σε διαφορετικές χώρες και σε ποικίλες απαιτητικές συνθήκες. Μετά από δοκιμές σε άλλες ηπείρους, η επόμενη στάση του θα είναι, για πρώτη φορά, η Ευρώπη.
Από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το plug-in υβριδικό Tiggo 9 CSH για να εξετάσει πώς ανταποκρίνεται η μπαταρία υψηλής τάσης σε παρατεταμένη έκθεση σε θαλασσινό νερό.
Η μπαταρία θα βυθιστεί για 24 ώρες. Στη συνέχεια θα επανατοποθετηθεί στο αυτοκίνητο και θα γίνουν έλεγχοι για τη λειτουργία της και τη συμπεριφορά του υβριδικού συστήματος. Η Chery σκοπεύει να παρουσιάσει τη διαδικασία και τα αποτελέσματά της ζωντανά στον χώρο διεξαγωγής.
Δεν πρόκειται για βύθιση ολόκληρου του Tiggo 9 CSH, αλλά για δοκιμή της μπαταρίας του. Επειδή αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, η αντοχή και η λειτουργία της μετά τη βύθιση μένουν να αξιολογηθούν.
Σύμφωνα με τη Chery, η εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές της τεχνολογίας CSH σε 44 χώρες. Μεταξύ των δοκιμών βρίσκονται η παρατεταμένη έκθεση μπαταρίας σε θαλασσινό νερό στην Ινδονησία, η καταπόνηση του κάτω μέρους του αμαξώματος στο Μεξικό και οι δοκιμές υψηλών θερμοκρασιών στη Μέση Ανατολή.
Σκοπός του προγράμματος είναι να ελέγχεται η απόδοση της υβριδικής τεχνολογίας CSH σε διαφορετικά περιβάλλοντα, πέρα από τις εργαστηριακές συνθήκες. Η ευρωπαϊκή δοκιμή θα δείξει ποια δεδομένα θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη, ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία.