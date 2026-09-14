Η Chery φέρνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη το Global Safety Challenge, το πρόγραμμα που δοκιμάζει την αντοχή των οχημάτων και της υβριδικής τεχνολογίας της.

Το Global Safety Challenge είναι το πρόγραμμα με το οποίο η Chery δοκιμάζει την αντοχή οχημάτων και της τεχνολογίας Chery Super Hybrid σε διαφορετικές χώρες και σε ποικίλες απαιτητικές συνθήκες. Μετά από δοκιμές σε άλλες ηπείρους, η επόμενη στάση του θα είναι, για πρώτη φορά, η Ευρώπη.

Από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το plug-in υβριδικό Tiggo 9 CSH για να εξετάσει πώς ανταποκρίνεται η μπαταρία υψηλής τάσης σε παρατεταμένη έκθεση σε θαλασσινό νερό.

Η μπαταρία θα βυθιστεί για 24 ώρες. Στη συνέχεια θα επανατοποθετηθεί στο αυτοκίνητο και θα γίνουν έλεγχοι για τη λειτουργία της και τη συμπεριφορά του υβριδικού συστήματος. Η Chery σκοπεύει να παρουσιάσει τη διαδικασία και τα αποτελέσματά της ζωντανά στον χώρο διεξαγωγής.

Δεν πρόκειται για βύθιση ολόκληρου του Tiggo 9 CSH, αλλά για δοκιμή της μπαταρίας του. Επειδή αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, η αντοχή και η λειτουργία της μετά τη βύθιση μένουν να αξιολογηθούν.

Σύμφωνα με τη Chery, η εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές της τεχνολογίας CSH σε 44 χώρες. Μεταξύ των δοκιμών βρίσκονται η παρατεταμένη έκθεση μπαταρίας σε θαλασσινό νερό στην Ινδονησία, η καταπόνηση του κάτω μέρους του αμαξώματος στο Μεξικό και οι δοκιμές υψηλών θερμοκρασιών στη Μέση Ανατολή.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ελέγχεται η απόδοση της υβριδικής τεχνολογίας CSH σε διαφορετικά περιβάλλοντα, πέρα από τις εργαστηριακές συνθήκες. Η ευρωπαϊκή δοκιμή θα δείξει ποια δεδομένα θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη, ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία.