Pole Position by Allwyn: Μην χάσετε το ραντεβού μας με την F1 (vid)

Το ραντεβού του gMotion by Gazzetta με τη Formula 1 είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 16:30 με την εκπομπή «Pole Position by Allwyn».

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix Ισπανίας που κέρδισε ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 απέναντι στους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις.

Στον πρώτο αγώνα που έγινε στo Madring είδαμε μια διαφορετική εικόνα από αυτή που είχαμε συνηθίσει μέχρι πρότινος στη σεζόν του 2026. Ο 14ος αγώνας της σεζόν δεν είχε πολλές συγκινήσεις, παρά τις πολύ μεγάλες προσδοκίες της νέας διαδρομής και τις προβλέψεις για έναν χαοτικό αγώνα.

Συντονιστείτε στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 και μπείτε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix Ισπανίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας «play» στο παρακάτω βίντεο.