O πρώτος αγώνας της Formula 1 στο Madring έδειξε για μία ακόμη φορά την κακή πλευρά του σπορ, που εστιάζει περισσότερο στο φαίνεσθαι και όχι στην ουσία των αγώνων.

Πόσοι άραγε παρακολούθησαν το Grand Prix Ισπανίας και είπαν μέσα τους: «Αυτός ήταν ένας ωραίος αγώνας, χάρηκα που ξόδεψα 2 ώρες από τη ζωή μου για να τον δω». Ζήτημα να είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Εξαιρούνται οι φίλοι του Κίμι Αντονέλι φυσικά, ο οποίος με μία ακόμη θαυμάσια εμφάνιση σε αγωνιστικό τριήμερο πήρε τη νίκη και διεύρυνε το προβάδισμά του στη βαθμολογία.

Η εικόνα του αγώνα δεν μειώνει σε τίποτα την προσπάθεια του Ιταλού και των υπόλοιπων 21 οδηγών. Αυτοί οι οποίοι θα ένιωσαν τουλάχιστον άβολα ήταν οι χιλιάδες θεατές που πλήρωσαν πανάκριβα εισιτήρια ώστε να δουν αυτόν τον… αγώνα. Σίγουρα, όχι η καλύτερη επένδυση που θα μπορούσε να κάνει κάποιος. Τουλάχιστον μπόρεσε να παρακολουθήσει και αγώνες των Formula 2 και Formula 3.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Ο χειρότερος αγώνας του 2026

Είτε μέσω κειμένου, είτε μέσω της εκπομπής μας Pole Position by Allwyn, σήμερα LIVE στις 16:30, αναφέρουμε πως κάθε αγώνας είναι συναρπαστικός και έχει μάχες που μας κρατάνε το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε. Στο Madring έγινε ακριβώς το αντίθετο.

Μία πίστα που από την πρώτη στιγμή που είδαμε τη χάραξη περιμέναμε πως ο αγώνας θα είναι στρατηγικός και τα προσπεράσματα λίγα. Πέρα από το κωμικοτραγικό με τον Μαξ Φερστάπεν να αρνείται να δώσει θέση που πήρε κόβοντας το πρώτο σικέιν, άνοιξαν αμέσως οι διαφορές και άρχιζε από νωρίς να ξεκαθαρίζει το πράγμα.

Ο αγώνας το Madring ήταν τόσο anti-racing, που έφτανες σε σημείο απελπισίας. Το προσπέρασμα ήταν σχεδόν αδύνατο και έβλεπες τον Αντονέλι να μην κάνει επίθεση στον Λεκλέρ, γιατί ήταν ανούσιο. Καταλαβαίνεις πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όταν είναι προτιμότερο να επιτρέψεις στους Φερστάπεν και Νόρις να σε φτάσουν στο δευτερόλεπτο από το να επιτεθείς στον μπροστά σου οδηγό που είχε 40+ γύρους ελαστικά. Συντήρηση και άγιος ο Θεός.

Είναι επίσης ανεπίτρεπτο τα ελαστικά να κρατάνε όλο τον αγώνα. Ο Πιερ Γκασλί κράτησε 55 γύρους τη σκληρή γόμα και θα έκανε άλλους 55 με τη μηδενική φθορά. Πέρα από τη σχετικά συντηρητική επιλογή γομών της Pirelli, δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνονται στη Formula 1 πως αν η μαλακή και η μέση γόμα (κατά προτίμηση μαλακές) θα έδιναν στην πλειονότητα των Grand Prix τουλάχιστον δύο pit stops.

Μία νίκη που κλάπηκε από τον Νόρις

Και πάμε στο σημείο που έκρινε τον νικητή. Πρόκειται για τη στιγμή που η Διεύθυνση Αγώνα έβγαλε το Virtual Safety Car. Πέρασαν 36 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που βγήκαν οι κίτρινες σημαίες μέχρι να βγει το VSC και 40 δλ από τη στιγμή που βγαίνει εκτός ο Στρολ μέχρι να εμφανιστεί το VSC.

Όταν βγάζεις το VSC τη στιγμή που ο πρωτοπόρος περνάει την είσοδο του pit lane και δίνεις τη δυνατότητα σε όλους τους άλλους οδηγούς να κάνουν τζάμπα αλλαγή ελαστικών, τότε ναι, έχεις επηρεάσει το αποτέλεσμα του αγώνα. Το παραδέχθηκε εξάλλου και ο Αντονέλι όχι μία, αλλά δύο φορές πως η νίκη έπρεπε να πάει στον Νόρις, ο οποίος σε εκείνο το σημείο είχε ανοίξει μια διαφορά της τάξης των 6 δευτερολέπτων.

Fine margins 🤏



The crucial seconds which made all the difference for Lando and Kimi! 🤯#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/naQ1t2ow70 September 13, 2026

Η McLaren μπορούσε να αφήσει τον Νόρις έξω όπως έκανε με τον Λεκλέρ, δηλαδή να ελπίζει σε κάποιο «θαύμα» με Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Όχι τίποτα, μια αλλαγή ελαστικών κόστιζε σχεδόν 30 δευτερόλεπτα. Πώς θα υπάρχει ποικιλομορφία και ρίσκο στις στρατηγικές με τόσο μεγάλο χαμένο χρόνο όταν σε άλλες πίστες η χασούρα είναι 20-22 δλ;

Ξεκάθαρα το Virtual Safety Car μπορεί να βγει ανά πάσα στιγμή, όμως όταν αυτό γίνεται τη στιγμή που ο πρωτοπόρος ή οι δύο πρώτοι της κατάταξης περνάνε το pit lane και οι υπόλοιποι κερδίζουν τζάμπα θέσεις, αυτό δεν λέγεται αγώνας. Είναι παρέμβαση στο αποτέλεσμα του αγώνα και στο πρωτάθλημα και δεν θέλουμε να δούμε ξανά ένα πρωτάθλημα να κρίνεται από λάθος της Διεύθυνσης Αγώνα.

Έχουμε πρωτάθλημα;

Όταν έχεις κερδίσει 8 από τους 14 αγώνες, είναι λογικό και επόμενο πως οδεύεις ολοταχώς προς την κατάκτηση του τίτλου. Θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα από έναν οδηγό-φαινόμενο που θα αφήσει εποχή. Το τρομακτικό είναι πως αν από τα 20 του αρχίζει να κερδίζει τίτλους, τι θα έχει καταφέρει μέχρι τα 30;

Ναι, ο teammate του είναι κατώτερος των περιστάσεων και αυτό είναι απογοητευτικό. Η πρώτη αντίπαλος της Mercedes, η Ferrari, βάζει εδώ και αγώνες τρικλοποδιές στον εαυτό της, ενώ η McLaren άργησε πολύ να μπει στη μάχη.

Τουλάχιστον ακολουθούν πίστες που θα προσφέρουν θέαμα και θα ξεχάσουμε το έκτρωμα της Μαδρίτης.

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε σήμερα Δευτέρα 14/9 στις 16:30 στην εκπομπή Pole Position by Allwyn στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube όπου θα αναλύσουμε LIVE το Grand Prix Ισπανίας. Σας περιμένουμε όλους.