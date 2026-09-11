O Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Madring.

Η δράση στο Grand Prix Ισπανίας, το 14ο αγώνα της Formula 1 στο 2026 συνεχίστηκε με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους και παράλληλα να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Στη διαδικασία είδαμε τους χρόνους να πέφτουν σε σύγκριση με το FP1, όχι όμως δραματικά. Η πλειονότητα των οδηγών είχε παράπονα από την έλλειψη πρόσφυσης, ειδικά στον πίσω άξονα. Από το FP2 δεν έλειψαν τα απρόοπτα, με τον Άρβιντ Λίντμπλαντ να καταλήγει στις μπαριέρες της στροφής 13 έπειτα από έξοδο στο σημείο.

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Μικρό το προβάδισμα της Mercedes

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 του GP Ισπανίας ήταν ο Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes F1 έγραψε με τη μαλακή γόμα ελαστικών το 1:33,662, έναν χρόνο για τον οποίο δεν ήταν ευχαριστημένος. Μεγάλο ατού της W17 ήταν ο τρίτος τομέας της πίστας, στον οποίο κέρδισε πολύ χρόνο έναντι του ανταγωνισμού.

Στη 2 θέση βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος πρόλαβε να κάνει δεύτερη προσπάθεια με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο χρόνος του ήταν 0,113 δλ πιο αργός του Αντονέλι και 0,036 δλ ταχύτερος του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος έκανε μόλις μια προσπάθεια με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Όπως ο Αντονέλι έτσι και οι δύο Ferrari δεν ήταν χαρούμενοι με το γύρο τους, όμως η μεταξύ τους διαφορά μειώθηκε.

0.099s splits Kimi Antonelli in P1 and George Russell in P2! 😱



The Mercedes duo are currently over half a second ahead of the Ferraris 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/n86Cgaqlk7 — Formula 1 (@F1) September 11, 2026

Μία παράξενη κατάταξη

Στην 4η θέση βρέθηκε ο εντυπωσιακός Άρβιντ Λίντμπλαν της Racing Bulls. O Βρετανός ήταν 0,228 πίσω από τον Αντονέλι και έδειξε εντυπωσιακή ταχύτητα, με μοναδική εξαίρεση η έξοδός του ση στροφή 13. Πίσω του βρέθηκε ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος δεν είχε επίσης καθαρή προσπάθεια με τη μαλακή γόμα ελαστικών.

Στην 6η θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είδε την RB22 του να χάνει σημαντικό έδαφος στον τελευταίο τομέα της πίστας. Η διαφορά του από τον Αντονέλι ήταν 0,401 δλ την Παρασκευή. Πίσω του βρέθηκε ο Όσκαρ Πιάστρι, με τη McLaren MCL40 να δυσκολεύεται στο Madring.

Ο Γιούκι Τσουνόντα έφερε και τη δεύτερη RB στην πρώτη 10άδα, την οποία συμπλήρωσαν οι Έστεμπαν Οκόν της Haas και Λίαμ Λόσον της Red Bull Racing.

Ο Λάντο Νόρις δεν σημείωσε χρόνο στο FP2, καθώς είχε αστοχία στο κιβώτιο ταχυτήτων του. Μένει να δούμε αν θα πάρει ποινή ή θα επιστρέψει σε κάποιο που έχει χρησιμοποιήσει ήδη στη σεζόν.

Noo, Arvid! 😳



This is what happened to the Racing Bulls driver as he headed for the barriers in FP2 👇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/AX0iPShqc9 — Formula 1 (@F1) September 11, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 13:30 ώρα Ελλάδος με την τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Madring. Οι κατατακτήριες δοκιμές θα πραγματοποιηθούν στις 17:00 ώρα Ελλάδος, με το LIVE μας να ξεκινάει στις 16:40 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 GP Ισπανίας

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ιταλίας.