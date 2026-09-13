Απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Λάντο Νόρις μετά τον αγώνα στη Μαδρίτη, καθώς έχασε μία σίγουρη νίκη μέσα από τα χέρια του.

Η τρίτη θέση στο Grand Prix Ισπανίας δεν αντικατοπτρίζει την εμφάνιση του Λάντο Νόρις στο νέο σιρκουί της Μαδρίτης. Ο οδηγός της McLaren είχε ξεκινήσει από την pole position, διατηρούσε τον έλεγχο του αγώνα και έδειχνε να βρίσκεται στον δρόμο για τη νίκη, μέχρι τη στιγμή που το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας άλλαξε τα πάντα.

Ο Νόρις είχε ήδη περάσει την είσοδο του pit lane όταν εμφανίστηκε το VSC στον 15ο γύρο, μετά την εγκατάλειψη του Λανς Στρολ. Αντιθέτως, οι Κίμι Αντονέλι και Μαξ Φερστάπεν βρίσκονταν πριν από την είσοδο και μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν την αλλαγή ελαστικών τους χάνοντας σημαντικά λιγότερο χρόνο.

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Το VSC που του στέρησε τη νίκη

Ο Νόρις μπήκε στα pits στο τέλος του 16ου, όταν η Διεύθυνση Αγώνα είχε ήδη αποσύρει το VSC. Σαν να μην έφτανε το χαμένο πλεονέκτημα από το VSC, η αλλαγή ελαστικών της McLaren διήρκεσε περίπου 7 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στην πίστα στην 5η θέση.

«Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Συγχαρητήρια στον Κίμι και τον Μαξ. Απλώς η τύχη δεν ήταν με το μέρος μας. Πάλεψα όσο μπορούσα προσπαθώντας να πλησιάσω τον Μαξ, αλλά ήταν δύσκολο να προσπεράσω. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, ένας αγώνας που απλώς ξέφυγε από τα χέρια μας», δήλωσε ο Νόρις.

Παρά την απογοήτευση, ο παγκόσμιος πρωταθλητής αναγνώρισε ότι τέτοιες ανατροπές αποτελούν μέρος των αγώνων: «Αισθάνομαι ότι αξίζαμε τη νίκη σήμερα, αλλά κάποιες φορές έτσι είναι οι αγώνες. Θα το δεχθούμε και θα προσπαθήσουμε ξανά την επόμενη φορά».

Παρά τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε η νίκη, απέφυγε να κατηγορήσει τη McLaren και υπογράμμισε την προσπάθεια που γίνεται στο εσωτερικό της ομάδας: «Η ομάδα κάνει καταπληκτική δουλειά. Δουλεύουμε σκληρά και πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε, επειδή η μάχη στην κορυφή είναι δύσκολη. Περισσότερες νίκες είναι εφικτές, οπότε θα κρατήσουμε το κεφάλι ψηλά και θα συνεχίσουμε».

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