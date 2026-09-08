Η εικόνα της Scuderia Ferrari στη Μόντσα ήταν το απόλυτο θέατρο του παραλόγου: δύο κορυφαίοι οδηγοί που αλληλοεξοντώνονται για ένα άδειο πουκάμισο.

Αν υπάρχει μια εικόνα που συμπυκνώνει την τραγωδία της Ferrari στο φετινό Grand Prix της Μόντσα, δεν είναι η διαλυμένη SF-26 του Σαρλ Λεκλέρ στις μπαριέρες της Parabolica. Είναι η εικόνα των χιλιάδων τιφόζι που, αντί να θρηνούν για το κόκκινο ναυάγιο, παραληρούσαν κάτω από το βάθρο αποθεώνοντας έναν Ιταλό που μόλις είχε κερδίσει τον αγώνα οδηγώντας για λογαριασμό της Mercedes. Ο θρίαμβος του Κίμι Αντονέλι από τη 19η θέση ήταν ένα από τα πιο ηχηρά χαστούκια στην ιστορία της Scuderia μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Και το χειρότερο; Η Ferrari δεν ηττήθηκε μόνο από την ανωτερότητα των αντιπάλων της, αλλά δεν μπήκε ποτέ πραγματικά στη μάχη γιατί αυτοπυρπολήθηκε.

Όσα εκτυλίχθηκαν το τριήμερο στην Ιταλία ξεπερνούν τα όρια της απλής κακοτυχίας. Από τα δηλητηριώδη σχόλια του Λιούις Χάμιλτον για έλλειψη συνεργασίας από το γκαράζ του Μονεγάσκου που παραλίγο να τον αφήσει εκτός δεκάδας, μέχρι το τζαρτζάρισμα στην πρώτη στροφή του αγώνα όπου οι δυο τους παραλίγο να βγουν νοκ-άουτ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο χιλιόμετρο, η Scuderia έδειξε μια ομάδα παραδομένη στο χάος.

Not the Sunday we wanted at home pic.twitter.com/SOjuYmfKbF — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 6, 2026

Ένας ανηλεής πόλεμος για «άσχετες» θέσεις

Το πιο εξοργιστικό στοιχείο αυτής της ενδοοικογενειακής σύγκρουσης είναι το διακύβευμα. Ή μάλλον, η πλήρης απουσία του. Όταν ο Άιρτον Σένα πολεμούσε με τον Αλέν Προστ ή ο Χάμιλτον με τον Νίκο Ρόσμπεργκ, διακυβευόταν ένα παγκόσμιο στέμμα. Σήμερα, για ποιο πράγμα ακριβώς σκοτώνονται ο Λεκλέρ και ο Χάμιλτον; Για την τέταρτη και την έκτη θέση; Η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών λέει ότι η Ferrari ουσιαστικά δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα. Κι όμως, οι δύο πιλότοι της μάχονται σε κάθε σπιθαμή ασφάλτου σαν να κρίνεται ο τίτλος του 2026 στον επόμενο γύρο, υπονομεύοντας ακόμα και τις λιγοστές ελπίδες της ομάδας για ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα.

Η δήλωση του Λεκλέρ μετά τον αγώνα ότι «το παρακάναμε» αποτελεί την απόλυτη παραδοχή της αποτυχίας. Όταν οι οδηγοί σου λειτουργούν σαν δύο ξένα σώματα μέσα στην ίδια ομάδα, πέρα από την απώλεια βαθμών στους αγώνες, καταστρέφεις τη συνοχή ενός ολόκληρου εργοστασίου. Η μάχη που έστειλε τον Χάμιλτον στην αμμοπαγίδα και κατέστρεψε τον ρυθμό του, καθώς και η πίεση που οδήγησε τον Λεκλέρ στο λάθος της Parabolica δύο γύρους μετά, δεν ήταν αγωνιστικά συμβάντα. Ήταν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας τοξικής κόντρας εγωισμών.

Τα φαντάσματα του παρελθόντος

Για να καταλάβει κανείς πώς έφτασε η κατάσταση εδώ, πρέπει να κοιτάξει πίσω στο 2025. Στην πρώτη του χρονιά στα κόκκινα, ο Χάμιλτον πέρασε τη χειρότερη σεζόν της καριέρας του, παλεύοντας με το μονοθέσιο και «καταπίνοντας» την υπεροχή του Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος ένιωσε ότι είχε «καθαρίσει» τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή και πως η Ferrari ήταν πλέον αναμφισβήτητα η δική του ομάδα.

Φέτος, όμως, ο Βρετανός επέστρεψε αγριεμένος. Έβαλε τη σφραγίδα του στην εξέλιξη του μονοθεσίου του 2026, βρήκε την ταχύτητά του και αρνείται πεισματικά να υποδυθεί τον ρόλο του δεύτερου βιολιού. Η δυναμική που έχει δημιουργηθεί θυμίζει έντονα την εφιαλτική για τη Ferrari συνύπαρξη του Αλέν Προστ με τον Νάιτζελ Μάνσελ το 1990: δύο θηρία στο ίδιο κλουβί, που αναλώνονται στο ποιος θα επιβληθεί στο γκαράζ αντί να κοιτούν πώς θα κερδίσουν τους απέναντι. Ο Λεκλέρ είναι το «χρυσό παιδί» του Μαρανέλο που δεν δέχεται να χάσει τα πρωτεία, και ο Χάμιλτον το μεγαλύτερο μέγεθος στην ιστορία του σπορ που δεν πήγε στην Ιταλία για να γίνει κομπάρσος.

In the highs and the lows, we can’t thank you enough for your support ❤️ pic.twitter.com/8a0avjWwfk September 6, 2026

Το καμπανάκι για τον Βασέρ και οι ψίθυροι στο Μαρανέλο

Σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο ρόλος της διοίκησης είναι αποκαρδιωτικός. Η προσπάθεια του Φρεντερίκ Βασέρ να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα συγκρίνοντας την κατάσταση με την περσινή διαχείριση των Νόρις και Πιάστρι στη McLaren στερείται σοβαρότητας, καθώς αγνοεί ότι η McLaren πάλευε για νίκες και τίτλους, όχι για τα απομεινάρια του βάθρου. Ο Χάμιλτον δεν μάσησε τα λόγια του μετά τη Μόντσα: «Στο τέλος της ημέρας, όλα ξεκινούν από την κορυφή. Οι αποφάσεις κατεβαίνουν προς τα κάτω».

Ακούγεται ως μια απόπειρα καρατόμησης του Βασέρ, αλλά είναι μάλλον μια ξεκάθαρη δημόσια απαίτηση: επιβολή κανόνων εμπλοκής, τώρα. Η διοίκηση της Ferrari, υπό τον Τζον Έλκαν, δεν είδε με καθόλου καλό μάτι τον διασυρμό στη Μόντσα - ειδικά τη μέρα που οι εξέδρες παραληρούσαν για ένα «δικό τους» παιδί που οδηγεί για τον Τότο Βολφ. Οι ψίθυροι στα paddock που θέλουν τον Κρίστιαν Χόρνερ να παραμονεύει επανήλθαν - και στο Μαρανέλο η υπομονή εξαντλείται ταχύτερα από τα μαλακά ελαστικά. Αν ο Βασέρ -ή όποιος άλλος μπορεί- δεν (επι)βάλει μια τάξη, η Ferrari κινδυνεύει να περάσει το υπόλοιπο της σεζόν ως μια πανάκριβη σαπουνόπερα, την ώρα που οι τίτλοι θα ταξιδεύουν ξανά για το Μπράκλεϊ.