Στροφή 180 μοιρών από τον Σαρλ Λεκλέρ μέσα σε λίγες ημέρες, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη για τα όσα συνέβησαν με τον Λιούις Χάμιλτον στην εκκίνηση της Μόντσα.

Την ευθύνη για το συμβάν με τον Λιούις Χάμιλτον στις πρώτες στροφές του Grand Prix Ιταλίας ανέλαβε ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο οδηγός της Ferrari παραδέχθηκε στο περιθώριο του Grand Prix Ισπανίας ότι ξεπέρασε τα όρια στη μεταξύ τους μάχη, παρά την αρχική του τοποθέτηση πως ευθύνη έχουν και οι δύο οδηγοί.

Οι δύο Ferrari βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στο πρώτο σικέιν της Μόντσα. Στην έξοδο της δεύτερης στροφής, ο Λεκλέρ κινήθηκε προς την αγωνιστική γραμμή, δίχως να υπολογίζει τον Χάμιλτον από την εξωτερική. Το αποτέλεσμα ήταν τα δύο μονοθέσια να ακουμπήσουν στιγμιαία και ο Χάμιλτον να βρεθεί στα χαλίκια, χάνοντας πολύτιμες θέσεις.

Η ένταση συνεχίστηκε μετά τον αγώνα. Ο Λεκλέρ, ο οποίος εγκατέλειψε στον δεύτερο γύρο έπειτα από το ατύχημά του στην Παραμπόλικα, υποστήριξε αρχικά ότι «ξεπεράσαμε τα όρια». Ο Χάμιλτον διαφώνησε δημόσια με τη συγκεκριμένη διατύπωση, απαντώντας ότι «δεν υπήρχε κανένα “εμείς”» και ασκώντας παράλληλα κριτική στην επικοινωνία και στην εκτέλεση του αγώνα από τη Ferrari.

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Η συζήτηση που έκλεισε το θέμα

Αφού εξέτασε ξανά το περιστατικό μαζί με τον Φρεντ Βασέρ και συζήτησε απευθείας με τον Χάμιλτον, ο Λεκλέρ αποδέχθηκε ότι η ευθύνη ήταν δική του.

«Οι κανόνες εμπλοκής είναι αρκετά ξεκάθαροι. Δεν θέλουμε ποτέ να βλέπουμε ένα μονοθέσιο της ίδιας ομάδας να καταλήγει στο γρασίδι. Αφού εξετάσαμε το περιστατικό, μίλησα με τον Λιούις. Γνωρίζω ότι ξεπέρασα τα όρια στη δεύτερη στροφή και του το είπα», ανέφερε.

Ο Μονεγάσκος απέφυγε να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες της συζήτησης. Όμως, τόνισε όμως ότι οι δύο οδηγοί συμφώνησαν σχετικά με το τι πρέπει να αποφεύγουν στις επόμενες μεταξύ τους μάχες.

«Είναι πολύ ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνουμε ή να μην κάνουμε στο μέλλον. Δεν θα αναφερθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες για όσα ειπώθηκαν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το περιστατικό δεν επηρέασε την καλή σχέση που έχουμε και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στη συνέχεια. Αυτό είναι το σημαντικότερο για εμένα».

Σύμφωνα με τον Λεκλέρ, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε χωρίς την ένταση και τα συναισθήματα που υπήρχαν αμέσως μετά τον αγώνα. Ο ίδιος εξήγησε στον Χάμιλτον πώς αντιλήφθηκε τη μάχη, άκουσε την άποψη του Βρετανού και θεωρεί ότι πλέον υπάρχει πλήρης κατανόηση ανάμεσά τους.

Η πίεση της Ferrari και της Μόντσα

Ο Λεκλέρ αναγνώρισε ότι ένα τέτοιο περιστατικό αποκτά πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις όταν αφορά δύο οδηγούς της Ferrari και συμβαίνει μπροστά στους tifosi στη Μόντσα. Με άλλα λόγια, ο Μονεγάσκος είχε απολογητικό ύφος προς τους φίλους της Ferrari αλλά και την ομάδα του.

«Γνωρίζουμε ότι οδηγούμε για τη Ferrari και, εάν υπάρχει ένας αγώνας στον οποίο δεν θέλεις να συμβεί κάτι τέτοιο, αυτός είναι η Μόντσα. Όταν συμβαίνει μέσα στην έδρα μας, προκαλεί τεράστια αναστάτωση γύρω από την ομάδα. Δεν είναι αποδεκτό να βλέπεις τον Λιούις να καταλήγει στο χαλίκι. Είναι δεδομένο, όμως, ότι όταν οδηγείς για τη Ferrari και ειδικά στη Μόντσα, οι διαστάσεις που παίρνει ένα περιστατικό είναι πολύ μεγαλύτερες». δήλωσε.

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