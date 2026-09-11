Τα δημοφιλή Volvo XC40, EX40 και EC40 δέχονται σημαντικές αναβαθμίσεις που κάνουν την καθημερινή οδήγηση ευκολότερη και πιο απολαυστική.

Η Volvo Cars ανανεώνει τα XC40, EX40 και EC40, ενισχύοντας τη σχεδίαση, την ψηφιακή εμπειρία και την ασφάλειά τους. Οι αλλαγές φέρνουν τα τρία μοντέλα πιο κοντά στη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας, χωρίς να αλλοιώνουν τον διαφορετικό χαρακτήρα τους.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν οι νέοι προβολείς Matrix LED, οι οποίοι επανερμηνεύουν τη φωτεινή υπογραφή στο σχήμα του «Σφυριού του Θωρ». Νέα είναι επίσης η μάσκα, ενώ ανασχεδιάστηκαν ο προφυλακτήρας, το καπό και τα εμπρός φτερά.

Στα XC40 και EX40 οι παρεμβάσεις συνεχίζονται πίσω, με νέα φώτα LED, διαφορετική πόρτα χώρου αποσκευών και ανανεωμένο προφυλακτήρα. Το EC40 διατηρεί την ιδιαίτερη σχεδίαση του πίσω μέρους του, ενώ το XC40 αποκτά νέους τροχούς diamond cut 18, 19 και 20 ιντσών.

Μεγαλύτερη οθόνη και Google Gemini

Στην καμπίνα τοποθετείται νέα οθόνη 11,2 ιντσών, με βελτιωμένη ευκρίνεια και απλούστερη πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες. Το Google Gemini επιτρέπει φυσικότερη φωνητική επικοινωνία για τον προγραμματισμό ταξιδιών, την αναζήτηση στάσεων και τη διαχείριση μηνυμάτων.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν αναβαθμισμένο ασύρματο φορτιστή, νέο φωτισμό και πρόσθετες επιλογές επενδύσεων. Στο XC40 διατίθεται για πρώτη φορά δέρμα Arianne Cardamom με ξύλινο διάκοσμο Brown Ash.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια. Η νέα πλατφόρμα διαθέτει αναβαθμισμένα ραντάρ και κάμερες, καθώς και 12 αισθητήρες υπερήχων. Προστίθενται Door Opening Alert, βελτιωμένο Pilot Assist με Lane Change Assist και προαιρετική κάμερα 360 μοιρών με τρισδιάστατη απεικόνιση.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά EX40 και EC40 προσφέρουν αυτονομία έως 575 και 584 χλμ. αντίστοιχα. Και τα τρία μοντέλα θα λαμβάνουν ασύρματες αναβαθμίσεις λογισμικού, ώστε να προστίθενται λειτουργίες ακόμη και μετά την αγορά. Οι παραγγελίες ανοίγουν σε επιλεγμένες αγορές, ενώ η παραγωγή θα αρχίσει αργότερα το φθινόπωρο.