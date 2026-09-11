Δημόσια παρέμβαση από τον πρόεδρο της FIA ώστε να πείσει τον Φερνάντο Αλόνσο να μην αποχωρήσει από τη Formula 1 στο τέλος του 2026.

Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Φερνάντο Αλόνσο από τη Formula 1 στο τέλος του 2026 φαίνεται ότι απασχολεί ακόμη και τον πρόεδρο της FIA. Ο Ισπανός προέβη σε ασυνήθιστες δηλώσεις στο περιθώριο του GP Ισπανίας, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον του.

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ προχώρησε σε μια ασυνήθιστα προσωπική παρέμβαση για το μέλλον του Ισπανού, αποκαλύπτοντας ότι σκοπεύει να συνομιλήσει μαζί του και να προσπαθήσει να τον μεταπείσει. Οι δηλώσεις έγιναν στο New Economy Forum της Μαδρίτης, λίγο πριν από το πρώτο Grand Prix Ισπανίας στο Madring. Ο πρόεδρος της FIA ανέφερε ότι είχε συναντηθεί μία ημέρα νωρίτερα με τον ιδιοκτήτη της Aston Martin, Λόρενς Στρολ, ενώ επρόκειτο να μιλήσει και με τον ίδιο τον Αλόνσο.

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Η δημόσια παρέμβαση του Μπεν Σουλαγέμ

Ο Μπεν Σουλαγέμ εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος από το ενδεχόμενο ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής να αποχωρήσει εξαιτίας της κακής αγωνιστικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Aston Martin.

«Μίλησα με τον Λόρενς Στρολ και θα μιλήσω με τον Αλόνσο για να αλλάξει γνώμη. Δεν θέλουμε να σταματήσει. Πρέπει να μείνει, να κερδίσει και μετά μπορεί να φύγει όποτε θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ένας οδηγός του μεγέθους του Αλόνσο δεν θα έπρεπε να αποχαιρετήσει τη Formula 1 υπό αυτές τις συνθήκες.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε δει τον 45χρονο ιδιαίτερα απογοητευμένο και ότι του είχε απευθύνει μία άμεση ερώτηση: «Πες μου τι χρειάζεσαι για να βελτιώσουμε την απόδοση».

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του σε αλλαγές που, όπως υποστήριξε, έγιναν τον Μάιο εντός των τεχνικών κανονισμών, με στόχο να δοθεί στην Aston Martin και στη Honda τη δυνατότητα να βελτιωθούν σημαντικά. Δεν διευκρίνισε, πάντως, σε ποια ακριβώς μέτρα αναφερόταν, επομένως η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για το τεχνικό ή κανονιστικό σκέλος.

Μία καριέρα που πηγαίνει προς τα πίσω

Η απογοήτευση γύρω από την πορεία του Αλόνσο γίνεται περισσότερο κατανοητή μέσα από τα αποτελέσματα. Υπολογίζοντας και τα 83 Grand Prix από την έναρξη του 2023 έως και το Grand Prix Ιταλίας του 2026, η μέση θέση του Ισπανού στην τελική κατάταξη είναι 10,73.

Η εξέλιξη ανά σεζόν είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Το 2023, όταν κατέκτησε οκτώ βάθρα στην πρώτη του σεζόν με την Aston Martin, είχε μέση θέση 6,64. Το 2024 υποχώρησε στο 10,17 και το 2025 στο 11,88. Στους πρώτους 13 αγώνες του 2026, έως και τη Μόντσα, ο αντίστοιχος αριθμός έχει εκτοξευθεί στο 16,62.

Η ευθύνη δεν βαραίνει αποκλειστικά τον οδηγό. Από τα μισά του 2023 έως το τέλος του 2025 η Aston Martin είχε κακό ρυθμό εξέλιξης, κάτι που έστελνε τον Αλόνσο ολοένα και πιο πίσω στην κατάταξη. Φέτος, η περιορισμένη ανταγωνιστικότητα της AMR26, τα προβλήματα αξιοπιστίας και η υστέρηση του κινητήρα της Honda έχουν επηρεάσει καθοριστικά τα αποτελέσματα. Ο Αλόνσο έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς, με καλύτερη επίδοση την ένατη θέση στην Ολλανδία.

Ο ίδιος επιμένει ότι η τελική απόφαση δεν εξαρτάται μόνο από την απόδοση του μονοθεσίου. Θέλει πρώτα να διαπιστώσει εάν οι αλλαγές των κανονισμών για το 2027 θα κάνουν τα μονοθέσια πιο ευχάριστα στην οδήγηση και τους αγώνες καλύτερους. Στη συνέχεια θα αποφασίσει μαζί με την Aston Martin εάν θα συνεχίσει στο cockpit ή θα αναλάβει έναν διαφορετικό ρόλο.

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