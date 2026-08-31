Μια λεπτομερής αναπαραγωγή της μοτοσικλέτας που οδήγησε φέτος ο John McGuinness στην 30ή επέτειο της κατηγορίας Superbike στο βρετανικό νησί.

Ο άγγλος αναβάτης John McGuinness και η Honda Fireblade είναι συνώνυμα με τους αγώνες στο Isle of Man TT. Εκτός από τον ταχύτερο γύρο με 130 μίλια/ώρα και την απόλυτη κυριαρχία για σχεδόν μια δεκαετία, συμπεριλαμβανομένης μιας εμφατικής νίκης στο Senior TT το 2015, φέτος ο John και η Honda γιόρτασαν 30 χρόνια αγώνων TT με μια μοτοσικλέτα με χρωματική απεικόνιση που παραπέμπει στον πρώτο αγώνα TT του John το 1996.

Προς τιμήν των 30 απίστευτων χρόνων αγώνων TT, η Honda UK έχει κατασκευάσει περιορισμένα αντίγραφα της superbike του John, όπως οδηγήθηκε στο Senior TT του 2026. Μόλις δεκαπέντε τυχεροί πελάτες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια CBR1000RR-R Fireblade SP JM 30th Anniversary. Μαζί με τη μοτοσικλέτα, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν επίσης ένα υπογεγραμμένο κράνος, το οποίο θα παραδοθεί σε μια αποκλειστική εκδήλωση στο Isle of Man. Εάν οι ιδιοκτήτες το επιλέξουν, μπορούν να προσθέσουν τα πρώτα τους χιλιόμετρα με τη μοτοσικλέτα γύρω από την πίστα TT ακολουθώντας τον John. Δημιουργώντας μια αξέχαστη ανάμνηση με έναν ήρωα αγώνων δρόμου, στους ίδιους δρόμους στους οποίους δημιουργήθηκε ο θρύλος.

Σχετικά με τη μοτοσικλέτα

Η CBR1000RR-R Fireblade SP του 2026 ήταν το αστέρι της έκθεσης Superbike στους αγώνες Isle of Man TT του 2026. Στο 30ό έτος αγώνων του στο TT, ο John McGuinness MBE τιμήθηκε από τη Honda Racing UK με μια αγωνιστική εμφάνιση που παρέπεμπε στο σημείο που ξεκίνησε. Η Honda RS250 του 1996 παρουσίαζε τον μακροχρόνιο χορηγό και φίλο του John, Paul Bird Motorsport. Ο χαρακτηριστικός πράσινος πίνακας αριθμών που χρησιμοποιείται στη μοτοσικλέτα του 2026 είναι μια ακριβής αναδρομή σε αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην κατηγορία ελαφρών μοτοσικλετών του '96. Με διαιρούμενα σώματα γκαζιού, έναν υγρόψυκτο τετρακύλινδρο κινητήρα 999cc που αποδίδει 214 ίππους, ένα ψαλίδι που προέρχεται απευθείας από την RC213V-S, αεροδυναμική που έχει αναπτυχθεί από την HRC, μια εσωτερική μονάδα μέτρησης έξι αξόνων και μια εξάτμιση τιτανίου που έχει αναπτυχθεί από την Akrapovic, δεν αφήνει στον ιδιοκτήτη καμία αμφιβολία για τις δυνατότητες που έχει η μοτοσικλέτα.

Τα χαρακτηριστικά

· Πλακέτα με ατομική αρίθμηση στο πάνω μέρος

· Γνήσια αξεσουάρ Honda, όπως ψηλή ζελατίνα, κάλυμμα σέλας και καπάκι πλήρωσης λαδιού HRC

· Σετ καλύμματος κινητήρα GB Racing

· Προστατευτικό ψυγείου Evotech, προστατευτικό μανέτας φρένου και μπομπίνες βάσης Paddock

· Ελαστικά Metzeler με ελαστικά OE ως εφεδρικά

· Τιμή λιανικής £37.730

Και υπάρχουν περισσότερα

Εκτός από την ίδια τη μοτοσικλέτα, το πακέτο περιλαμβάνει επίσης:

· Αποκλειστική εκδήλωση παράδοσης-παραλαβής στη Νήσο του Μαν

· Αντίγραφο κράνους KYT Limited Edition John McGuinness KX-1 υπογεγραμμένο από τον John

· Πίσω βάση Paddock Gee-Tech με λογότυπο 30ής επετείου

· Προσαρμοσμένο χαλάκι γκαράζ