Με μία ιδιαίτερη εμφάνιση αναμένεται να αγωνιστεί η Williams Racing στο επερχόμενο Grand Prix Ισπανίας που αποτίει φόρο τιμής σε μονοθέσιο που αγωνίστηκε πριν 45 χρόνια.

Έναν ιδιαίτερο τρόπο επέλεξε η Williams για να γιορτάσει την επιστροφή της Formula 1 στη Μαδρίτη. Η βρετανική ομάδα αποκάλυψε τον ειδικό χρωματισμό που θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά στο Grand Prix Ισπανίας, αποτίοντας φόρο τιμής στην FW07C του 1981.

Τα μονοθέσια των Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον θα εγκαταλείψουν προσωρινά το μπλε που χαρακτηρίζει τη φετινή εμφάνιση της ομάδας του Γκρόουν. Στη θέση του θα κυριαρχεί το λευκό, πλαισιωμένο από πράσινες και σκούρες μπλε λεπτομέρειες που παραπέμπουν ευθέως στα χρώματα της Williams πριν από 45 χρόνια.

History compounds into progress.



Knowledge lives on from every teammate that’s ever walked through our doors. Welcoming back Bob, our former mechanic who raced with us the last time we were in Madrid - for a very special reveal.



Visit our YouTube channel or tap here to discover… pic.twitter.com/xni89hFf3N — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsRacing) September 8, 2026

Ο ειδικός χρωματισμός δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Atlassian, βασικό συνεργάτη της ομάδας, και παρουσιάστηκε στην Plaza de Callao, στο κέντρο της Μαδρίτης. Την αποκάλυψη του μονοθεσίου έκανε ο Σάινθ μπροστά στους φίλους της Formula 1 που συγκεντρώθηκαν στο Williams Fan Zone.

Η σύνδεση με την πρωταθλήτρια του 1981

Η επιλογή της FW07C δεν ήταν τυχαία. Ήταν το μονοθέσιο με το οποίο αγωνίστηκαν οι Άλαν Τζόουνς και Κάρλος Ρόιτμαν την τελευταία φορά που η Formula 1 επισκέφθηκε τη Μαδρίτη, στο Grand Prix Ισπανίας του 1981 στην πίστα της Χαράμα.

The moment Carlos unveiled our special Madrid race livery live at our @Atlassian Williams F1 Team Fan Zone, presented by @krakenfx 👏💙 pic.twitter.com/k3IuxTw15C September 8, 2026

Η Williams κατέκτησε εκείνη τη χρονιά το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, το δεύτερο στην ιστορία της. Ο Ρόιτμαν έφτασε πολύ κοντά και στον τίτλο των οδηγών, αλλά τελικά ηττήθηκε από τον Νέλσον Πικέ για μόλις έναν βαθμό.

Στον αγώνα της Χαράμα, ο Ζιλ Βιλνέβ πήρε μία από τις πιο διάσημες νίκες της καριέρας του με τη Ferrari, κρατώντας πίσω του μία ομάδα ταχύτερων μονοθεσίων. Οι πέντε πρώτοι οδηγοί πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού με διαφορά μόλις 1,24 δευτερολέπτων, ενώ ο Ρόιτμαν ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 4η θέση.

Το Grand Prix έχει επιπλέον συναισθηματική αξία για τον Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με μονοθέσιο της Formula 1 στη γενέτειρά του, τη Μαδρίτη, όπου μεγάλωσε και ξεκίνησε την πορεία του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ιταλίας.