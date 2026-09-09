Ο 11χρονος Ρόμπιν Ράικονεν έκανε ένα σημαντικό βήμα στην αγωνιστική του πορεία, εξασφαλίζοντας τη στήριξη ενός κορυφαίου προγράμματος νέων οδηγών.

Ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα επώνυμα στην ιστορία της Formula 1 επιστρέφει στο προσκήνιο. Ο Ρόμπιν Ράικονεν, γιος του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2007, Κίμι Ράικονεν, θα ενταχθεί στο Red Bull Junior Team από το 2027.

Η αυστριακή ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του, χαρακτηρίζοντας τον 11χρονο Φινλανδό έναν από τους πιο υποσχόμενους οδηγούς της γενιάς του. Ο Ρόμπιν θα αποκτήσει πρόσβαση στο πρόγραμμα εξέλιξης της Red Bull Racing, το οποίο έχει ανοίξει τον δρόμο προς τη Formula 1 σε αρκετούς οδηγούς τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

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Η πρώτη μεγάλη συμφωνία του Ρόμπιν

Ο Ρόμπιν Ράικονεν, γνωστός και με το προσωνύμιο «Ace», ασχολείται με το καρτ από μικρή ηλικία και έχει ήδη συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα. Έχει αγωνιστεί στις διοργανώσεις Rotax και WSK, αντιμετωπίζοντας ορισμένους από τους καλύτερους οδηγούς της ηλικιακής του κατηγορίας.

Η πρόοδός του προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Red Bull Racing, η οποία αποφάσισε να επενδύσει στην εξέλιξή του από το 2027. Η ένταξη σε ένα πρόγραμμα νέων οδηγών σε τόσο μικρή ηλικία δεν αποτελεί εγγύηση για μία μελλοντική θέση στη Formula 1, προσφέρει όμως σημαντική τεχνική, αγωνιστική και οικονομική υποστήριξη.

Ο Ράικονεν θα έχει πλέον στη διάθεσή του τους πόρους και την εμπειρία της Red Bull, με στόχο να συνεχίσει την πορεία του στο καρτ και, όταν κριθεί έτοιμος, να πραγματοποιήσει τη μετάβαση στους αγώνες μονοθεσίων.

Welcome to the Red Bull family, Robin Räikkönen 🤝



One of the most promising young talents of his generation, the young Finn will become part of our driver development programme from 2027 🇫🇮#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/HVauYrDskw September 9, 2026

Ο ρόλος του Τζίνο Ροσάτο

Πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Ρόμπιν, είχαν προηγηθεί δύο κινήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τον Μάιο, η Red Bull ενέταξε στο δυναμικό της ως σύμβουλο τον Τζίνο Ροσάτο, μία από τις πλέον έμπειρες προσωπικότητες του paddock.

Ο Ροσάτο εργάστηκε επί σχεδόν τρεις δεκαετίες στη Ferrari και διατηρεί στενούς δεσμούς με αρκετά πρόσωπα της Formula 1. Παράλληλα, είναι επιστήθιος φίλος του Κίμι Ράικονεν και νονός του Ρόμπιν, γεγονός που δημιουργούσε από νωρίς μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στην οικογένεια του Φινλανδού και τη Red Bull.

Ο ίδιος είχε επιβεβαιώσει ότι εξετάζονταν επιλογές για την ένταξη του Ρόμπιν σε ακαδημία ομάδας της Formula 1, χωρίς τότε να αποκαλύψει ποια ήταν η επικρατέστερη. Η χρονική ακολουθία δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι ο Ροσάτο καθόρισε τη συμφωνία, η παρουσία του όμως φαίνεται πως διευκόλυνε τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Λίγους μήνες μετά την πρόσληψη του Ροσάτο, η Red Bull ανακοίνωσε ότι ο Γκουέν Λαγκρό θα αναλάβει από το 2027 τη διεύθυνση του προγράμματος νέων οδηγών. Ο Γάλλος θα διαδεχθεί ουσιαστικά τον Χέλμουτ Μάρκο και θα έχει την ευθύνη για τον εντοπισμό, την εξέλιξη και την προώθηση των νεαρών ταλέντων.

Ο Λαγκρό προέρχεται από τη Mercedes, όπου είχε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη οδηγών όπως οι Τζορτζ Ράσελ, Εστεμπάν Οκόν και Κίμι Αντονέλι. Επομένως, ο Ρόμπιν θα αρχίσει τη συνεργασία του με τη Red Bull την ίδια χρονιά κατά την οποία θα τεθεί σε εφαρμογή η νέα δομή του προγράμματος.

Ο επικεφαλής της Red Bull, Λοράν Μεκίς, στάθηκε τόσο στις οδηγικές ικανότητες του 11χρονου όσο και στην ωριμότητα που έχει επιδείξει μέχρι στιγμής.

«Ο Ρόμπιν έχει ήδη δείξει εξαιρετικές ικανότητες στο καρτ. Η ταχύτητα, η αγωνιστική του αντίληψη και το φυσικό του ταλέντο τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο υποσχόμενους οδηγούς της ηλικιακής του κατηγορίας», ανέφερε.

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