Το δημοφιλές crossover της Ford έφτασε το ιστορικό ορόσημο του 1.000.000 αντιτύπων, με το επετειακό αυτοκίνητο να είναι το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E.

Ένα ιστορικό ορόσημο γιόρτασε η Ford, καθώς το δημοφιλές Puma έφτασε το 1.000.000 αντίτυπα από την έναρξη της διάθεσής του στην αγορά. Το επετειακό αυτοκίνητο που σηματοδότησε την επιτυχία του crossover δεν ήταν ένα συμβατικό μοντέλο, αλλά το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E βαμμένο στο εντυπωσιακό χρώμα Electric Yellow. Το όχημα κύλησε από τη γραμμή παραγωγής των εγκαταστάσεων της Ford Otosan στην Κραϊόβα της Ρουμανίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μετάβαση της μάρκας στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Πίσω από το αυτοκίνητο του ενός εκατομμυρίου κρύβεται και μια ξεχωριστή ανθρώπινη ιστορία. Η ιδιοκτήτριά του, η Βρετανίδα Κάρεν Χόρτον, αποφάσισε να αντικαταστήσει το αυτοκίνητό της έπειτα από εννέα χρόνια και, μετά από παρότρυνση του γιου της που εργάζεται ως μηχανικός στη Ford, δοκίμασε για πρώτη φορά στη ζωή της ένα ηλεκτρικό μοντέλο. Εντυπωσιασμένη από την ευκολία οδήγησης και την άμεση απόκριση, προχώρησε στην παραγγελία του κίτρινου Puma Gen-E χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα ότι το συγκεκριμένο όχημα θα αποτελούσε το επετειακό νούμερο ένα εκατομμύριο.

Δύο ημέρες στη γραμμή παραγωγής στην Κραϊόβα

Η είδηση οδήγησε την ιδιοκτήτρια σε ένα μοναδικό ταξίδι στη Ρουμανία, όπου είχε το σπάνιο προνόμιο να παρακολουθήσει επί δύο ολόκληρες ημέρες τη διαδικασία κατασκευής του αυτοκινήτου της από κοντά. Από το γυμνό μεταλλικό αμάξωμα μέχρι την ολοκλήρωσή του, η Κάρεν είδε βήμα προς βήμα την τοποθέτηση της μπαταρίας, του ηλεκτροκινητήρα και των επιμέρους συστημάτων, προτού παραλάβει το επετειακό όχημα στην επίσημη εκδήλωση του εργοστασίου.

Η πίστη της οικογένειας στο «μπλε οβάλ» είναι άλλωστε μακροχρόνια, καθώς το Puma Gen-E είναι το 28ο μοντέλο της Ford που αποκτούν, με τον σύζυγό της μάλιστα να οδηγεί μια Mustang Dark Horse. Στην καθημερινότητα, πάντως, το νέο ηλεκτρικό crossover έχει κλέψει την παράσταση, με τους δυο τους να βρίσκονται σε μια διαρκή άτυπη μάχη για τα κλειδιά, αφού η αμεσότητα και η άνεση της ηλεκτροκίνησης έχουν κερδίσει και τον λάτρη των V8 κινητήρων.

Από τα 95 ευρώ για βενζίνη στα 24 για ρεύμα

Πέρα από τον συμβολισμό του οροσήμου, τα πρακτικά οφέλη της χρήσης αποδείχθηκαν εντυπωσιακά στην πράξη. Όπως επισημαίνει η ίδια, ενώ ξόδευε περίπου 95 ευρώ τον μήνα σε βενζίνη με το προηγούμενο αυτοκίνητό της, πλέον το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τις αντίστοιχες μετακινήσεις δεν ξεπερνά τα 24 ευρώ. Με μερικές οικιακές φορτίσεις την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι το 80% και αξιοποίηση της λειτουργίας one-pedal για μέγιστη ανάκτηση ενέργειας, η καθημερινή μετακίνηση έγινε αισθητά πιο οικονομική και ξεκούραστη.

Ταυτόχρονα, το ηλεκτρικό Puma επιβεβαίωσε τις ταξιδιωτικές του δυνατότητες σε οικογενειακές διακοπές δύο εβδομάδων στο Σόμερσετ. Ο καινοτόμος αποθηκευτικός χώρος GigaBox κάτω από το πάτωμα σε συνδυασμό με το ευρύχωρο πορτμπαγκάζ φιλοξένησαν όλες τις αποσκευές χωρίς να καταλάβουν χώρο στην πίσω σειρά καθισμάτων, ενώ τα εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα πληροφόρησης και υποβοήθησης προσέφεραν ασφάλεια σε απαιτητικές διαδρομές και κακοκαιρία.