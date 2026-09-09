Οι συζητήσεις μεταξύ της McLaren Racing και του Όσκαρ Πιάστρι για ένα νέο συμβόλαιο δεν φαίνεται να είναι στο πρόγραμμα των δύο για το άμεσο μέλλον.

Η επέκταση της συνεργασίας ανάμεσα στη McLaren και τον Λάντο Νόρις έως το τέλος του 2030 έφερε ξανά στο προσκήνιο το μέλλον του Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός, ωστόσο, δεν δείχνει να ανησυχεί για τη θέση του στην ομάδα ούτε θεωρεί ότι υπάρχει λόγος να ξεκινήσουν άμεσα συζητήσεις για νέα συμφωνία.

Το υπάρχον συμβόλαιο του Πιάστρι έχει ισχύ τουλάχιστον έως το τέλος του 2028, προσφέροντάς του αρκετό χρόνο προτού χρειαστεί να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις του. Για το λόγο αυτό, δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία να αποφασίσει τώρα για το μέλλον του.

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Ο Πιάστρι, ο Νόρις και ο Φερστάπεν

Το μέλλον του Piastri είχε γίνει αντικείμενο συζήτησης στη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν η McLaren είχε συνδεθεί με τον Μαξ Φερστάπεν. Το συγκεκριμένο σενάριο δεν επιβεβαιώθηκε, με τον Ολλανδό να επεκτείνει τελικά τη συνεργασία του με τη Red Bull Racing.

Η ανανέωση του Νόρις έως το 2030 δημιούργησε νέα ερωτήματα για τις μακροπρόθεσμες επιλογές της McLaren. Στο περιθώριο του Grand Prix Ιταλίας, ο Πιάστρι ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται πίεση να ακολουθήσει άμεσα τον teammate του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Προς το παρόν είμαι καλά. Το δικό μου συμβόλαιο εξακολουθεί να ισχύει για αρκετό καιρό, επομένως δεν υπάρχει καμία βιασύνη να ξεκινήσουμε αυτές τις συζητήσεις. Θεωρώ ότι είναι κάτι θετικό και δεν είναι έκπληξη. Ο Λάντο μόλις κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ομάδα, ενώ η McLaren έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών. Νιώθω ότι διαθέτουμε πολλά από τα σωστά κομμάτια του παζλ. Η φετινή χρονιά είναι προφανώς πιο δύσκολη από τις δύο προηγούμενες, αλλά ελπίζω ότι αρχίζουμε να βρίσκουμε ξανά τα πατήματά μας, ώστε να επιστρέψουμε στις νίκες ή τουλάχιστον στη διεκδίκησή τους. Είναι καλό για την ομάδα να υπάρχει αυτή η σταθερότητα. Δεν πιστεύω ότι το μακροχρόνιο συμβόλαιο του Lando αλλάζει πολλά για εμένα».

Ο Πιάστρι εντάχθηκε στη McLaren το 2023 με ένα συμβόλαιο που αρχικά θα ολοκληρωνόταν στο τέλος του 2026. Στις αρχές του 2025 υπέγραψε πολυετή επέκταση, χωρίς η ομάδα να γνωστοποιήσει την ακριβή διάρκειά της. Η συμφωνία θεωρείται ότι τον δεσμεύει τουλάχιστον έως το 2028.

Για την ώρα, επομένως, ο Πιάστρι δεν αντιμετωπίζει την ανανέωση του Νόρις ως απειλή για το δικό του μέλλον. Το συμβόλαιό του τού εξασφαλίζει χρόνο, ενώ ο ίδιος εμφανίζεται περισσότερο επικεντρωμένος στην απόδοσή του στην πίστα παρά στην έναρξη πρόωρων διαπραγματεύσεων.

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