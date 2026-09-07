Πριν την εκκίνηση του αγώνα της Formula 1 στη Μόντα ο ήχος της Ferrari F2002 που κέρδισε το Grand Prix το 2002 ήχησε, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να είναι πίσω από το τιμόνι.

Ο ήχος του V10 κινητήρα επέστρεψε στη Μόντσα πριν από την εκκίνηση του Grand Prix Ιταλίας. O Σεμπάστιαν Φέτελ βρέθηκε πίσω από το τιμόνι ενός από τα σημαντικότερα μονοθέσια στην ιστορία της Ferrari, το οποίο κέρδισε στην ιταλική πίστα το 2002 με τον Ρούμπενς Μπαρικέλο.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πραγματοποίησε αρκετούς γύρους με την F2002 του Μίκαελ Σουμάχερ και ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με donuts μπροστά στους tifosi. Η συμβολική διαδρομή αποτέλεσε μέρος των εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια από την πρώτη σεζόν του Σουμάχερ με τη Scuderia.

Extra special ❤️



Watch Seb complete a full lap of Monza in Michael Schumacher's legendary F2002 car #F1 #ItalianGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/n1TWBhgYdM — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Η αναφορά στον Σουμάχερ

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον Φέτελ, ο οποίος μεγάλωσε έχοντας ως πρότυπο τον συμπατριώτη του και αργότερα ανέπτυξε στενή φιλική σχέση μαζί του. Βγαίνοντας από το μονοθέσιο, ο 39χρονος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

«Δεν είναι εδώ σήμερα, όμως τον ένιωσα πολύ σε αυτούς τους γύρους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ήλπιζε το κοινό να αισθάνθηκε επίσης την παρουσία του Σουμάχερ μέσα από τον χαρακτηριστικό ήχο της Ferrari.

Η F2002 ήταν το μονοθέσιο με το οποίο ο Σουμάχερ κατέκτησε τον πέμπτο παγκόσμιο τίτλο του και θεωρείται μία από τις πλέον κυρίαρχες Ferrari που εμφανίστηκαν στη Formula 1. Ο Ρούμπενς Μπαρικέλο είχε οδηγήσει το ίδιο αυτοκίνητο στη Μόντσα μία ημέρα νωρίτερα.

Sebastian Vettel joining in the celebrations of Michael Schumacher’s legacy 💨 pic.twitter.com/BcWLR4kB3G — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 6, 2026

Για τον Φέτελ, ο οποίος αγωνίστηκε με τη Ferrari από το 2015 έως το 2020 και σημείωσε 14 νίκες, η επιστροφή στα κόκκινα ήταν έντονα συναισθηματική. Το μήνυμα στη φόρμα του συνόψισε το νόημα της εμφάνισης:

«Για τον φίλο μου Μίκαελ, υπάρχει ακόμη ένας αγώνας που πρέπει να κερδηθεί».

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