Το ραντεβού του gMotion by Gazzetta με τη Formula 1 είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 16:30 με την εκπομπή «Pole Position by Allwyn».

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix Ιταλίας που κέρδισε ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 από τη 19η θέση.

Στη Μόντσα είδαμε άλλον έναν εντυπωσιακό αγώνα στο 2026, με τη νίκη να κρίνεται στους τελευταίους γύρους. Παράλληλα, η αψιμαχία των δύο Ferrari, οι πολλαπλές μάχες σε όλο το grid και οι εξωαγωνιστικές εξελίξεις είναι ορισμένα από τα κύρια θέματα της σημερινής μας συζήτησης.

Συντονιστείτε στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 και μπείτε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix Ιταλίας. Δείτε την εκπομπή πατώντας «play» στο παρακάτω βίντεο.

Μια δυνατή τριάδα στο τιμόνι της ενημέρωσης

Η καρδιά της "Pole Position" χτυπά μέσα από τη χημεία και την εμπειρία των τριών παρουσιαστών της εκπομπής. Ο Κώστας Παστρίμας, ο Στάθης Κοκκορόγιαννης και η Δήμητρα Ηρειώτη ενώνουν τις δυνάμεις τους, φέρνοντας ο καθένας τη δική του ξεχωριστή ματιά, την εγκυρότητα του ρεπορτάζ, αλλά και το απαραίτητο χιούμορ που απαιτεί μια σύγχρονη digital παραγωγή.

Μεγάλος υποστηρικτής και συνοδοιπόρος σε αυτό το νέο τηλεοπτικό ταξίδι είναι η Allwyn. Ως επίσημος χορηγός της εκπομπής, η Allwyn εξασφαλίζει ότι η "Pole Position" θα έχει την κορυφαία αισθητική, την αρτιότερη τεχνική κάλυψη και τα premium γραφικά που αρμόζουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.