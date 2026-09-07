Σε δηλώσεις που θα συζητηθούν προέβη ο Λιούις Χάμιλτον μετά το στραπάτσο της Scuderia Ferrari στη Μόντσα και το συμβάν με τον Σαρλ Λεκλέρ.

Με έναν πολύ άσχημο τρόπο εξελίχθηκε το Grand Prix Ιταλίας του 2026 για τη Scuderia Ferrari. Η ιταλική ομάδα δεν κατάφερε να δει μονοθέσιό της να τερματίζει στο βάθρο, ενώ ένας της οδηγός τέθηκε από νωρίς εκτός μάχης.

Ο Σαρλ Λεκλέρ στον εναρκτήριο γύρο έβγαλε εκτός πίστας τον Λιούις Χάμιλτον, με αποτέλεσμα να πέσει 10ος, ενώ στο τέλος του 2ου γύρου έκανε ένα μεγάλο λάθος και κατέληξε στις μπαριέρες. Από τη μεριά του ο Βρετανός έβγαλε 50 γύρους με τη μεσαία γόμα ελαστικών τερματίζοντας εν τέλει 6ος.

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Το κλίμα «βαραίνει» στη Ferrari

Ο Λεκλέρ, μετά την εγκατάλειψή του, υποστήριξε ότι οι δύο οδηγοί είχαν ξεπεράσει τα όρια στη μεταξύ τους μάχη. Ο Χάμιλτον, όμως, απέρριψε την εκδοχή περί κοινής ευθύνης.

«Στη δεύτερη στροφή ήμουν μπροστά. Ήμουν μπροστά και στην κορυφή της στροφής, επομένως δεν υπάρχει “εμείς” σε αυτό. Δεν αγωνίζομαι με βρώμικο τρόπο. Πάντα αγωνιζόμουν καθαρά, δίκαια και άφηνα χώρο. Επομένως, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να ανησυχούν στη Ferrari για εμένα», δήλωσε.

Ο 41χρονος υποστήριξε ότι από την άφιξή του στο Μαρανέλο προσπάθησε να δείξει σεβασμό τόσο στον Λεκλέρ όσο και στην ομάδα, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της Ferrari.

«Ήρθα στην ομάδα και προσπάθησα να σέβομαι τον χώρο και να μη θέτω τη Ferrari σε κίνδυνο. Εξακολουθώ να στηρίζω αυτή την προσέγγιση. Αυτά μπορώ να πω για τη δική μου πλευρά».

Η τελευταία φράση άφησε σαφή υπαινιγμό ότι ο Χάμιλτον δεν θεωρεί πως η ίδια αντιμετώπιση υπάρχει απαραίτητα και από την άλλη πλευρά του γκαράζ.

«Για την άλλη πλευρά και τις αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί, πρέπει να μιλήσετε με τον Φρεντ. Εγώ θα συνεχίσω να πιέζω και να προσπαθώ να πάρω περισσότερα από την ομάδα, το μονοθέσιο, τους μηχανικούς και τον σχεδιασμό».

Η Ferrari δεν έχει εσωτερικούς κανόνες

Το σημαντικότερο σημείο των δηλώσεών του αφορούσε την απουσία ενός συμφωνημένου πλαισίου για τις μάχες των δύο οδηγών. Ο Χάμιλτον συνέκρινε τη σημερινή κατάσταση στη Ferrari με όσα ίσχυαν κατά τη θητεία του στη Mercedes.

«Είναι θέμα κανόνων εμπλοκής. Όταν ήμουν στη Mercedes, είχαμε γραπτούς κανόνες. Για αυτό και τα πράγματα δεν ξέφυγαν πραγματικά σε μεγάλο βαθμό. Υπήρξαν ίσως μία ή δύο στιγμές με εμένα και τον Νίκο, αλλά τις περισσότερες φορές η κατάσταση ήταν καλή. Εδώ δεν υπάρχουν κανόνες και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε».

Οι αιχμές του δεν περιορίστηκαν στο συμβάν με τον Λεκλέρ. Ο Χάμιλτον παραδέχθηκε ότι η Ferrari δεν εκτελεί τους αγώνες στο επίπεδο των αντιπάλων της, κάτι που δείχνει να επαναλαμβάνει στους τελευταίους αγώνες.

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