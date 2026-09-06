Ο Λιούις Χάμιλτον άσκησε κριτική στην εκτέλεση του πλάνου της Ferrari στις κατατακτήριες της Μόντσα, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ μίλησε για υπερβολικά πολλά προβλήματα.

Η Ferrari ξεκίνησε τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας με την προσδοκία ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει την pole position. Λίγη ώρα αργότερα, όμως, ο Λιούις Χάμιλτον και ο Σαρλ Λεκλέρ δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους για τον τρόπο με τον οποίο η Scuderia διαχειρίστηκε τη διαδικασία.

Η ιταλική ομάδα λίγο έλλειψε να υποστεί το κάζο της χρονιάς, όταν πρόβλημα στην μπαταρία έφερε σε δύσκολη θέση τους δύο οδηγούς της που προκρίθηκαν στο Q3 στις θέσεις 9 και 10. Εν τέλει, περιορίστηκε στις θέσεις 4 και 5, όμως η ποινή του Όσκαρ Πιάστρι τους προβίβασε στις θέσεις 3 και 4 για την αυριανή εκκίνηση.

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Ο απογοητευμένος Χάμιλτον

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον στάθηκε κυρίως στην έλλειψη συνέπειας και στην εκτέλεση του αγωνιστικού πλάνου από τη Ferrari. Ο Βρετανός είδε την ομάδα του να αργεί να τον βγάλει στην πίστα στο ξεκίνημα του Q3, επηρεάζοντας σημαντικά την προετοιμασία του.

«Ήταν μία πολύ δύσκολη διαδικασία όσον αφορά την επίτευξη σταθερότητας και τελικά, νομίζω, δεν τα καταφέραμε. Δεν εκτελέσαμε το πλάνο τόσο καλά. H εκτέλεση του πλάνου στο Q3 ήτν πολύ κακή. Ήμουν στο πουθενά γιατί έχασα το ρυθμό μου και στον επόμενο γύρο με το slipstream η προσέγγιση και οι γραμμές σου αλλάζουν. Δεν μεγιστοποίησα το αποτέλεσμα σήμερα», ανέφερε μετά το πέρας του Q3.

Ο Χάμιλτον αποκάλυψε ότι στο Q2 επρόκειτο να πραγματοποιήσει δύο γρήγορους γύρους, με δύο γύρους ψύξης ανάμεσά τους. Η καθυστέρηση της Ferrari στην έξοδο των μονοθεσίων, όμως, του άφησε χρόνο για μόνο μία προσπάθεια.

«Ο πρώτος γύρος μου στο Q1 ήταν πολύ καλός και σταμάτησα για να προστατεύσω το ελαστικό. Στο Q2 το πλάνο ήταν να κάνω έναν γρήγορο γύρο, δύο γύρους ψύξης και ακόμη έναν γρήγορο γύρο. Όμως, επειδή ο Σαρλ δεν ήθελε να βγει στην πίστα, η έξοδός μας καθυστερούσε συνεχώς. Έτσι, είχα μόνο μία γρήγορη προσπάθεια και αυτή ήταν ουσιαστικά όλη η διαδικασία», εξήγησε.

Παρόμοια παράπονα και από τον Λεκλέρ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Λεκλέρ, ο οποίος αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με την μπαταρία στο Q2. Η Ferrari κατάφερε να περιορίσει το ζήτημα πριν από το Q3, χωρίς όμως να πραγματοποιήσει μία καθαρή διαδικασία.

«Είχαμε υπερβολικά πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, στο Q2 αντιμετωπίσαμε μεγάλο πρόβλημα με την μπαταρία, το οποίο στη συνέχεια κατανοήσαμε και διορθώσαμε σε κάποιο βαθμό για το Q3. Ήταν, όμως, μία άναρχη διαδικασία», δήλωσε.

Ο Μονεγάσκος τόνισε ότι, με τις διαφορές να κρίνονται στα εκατοστά του δευτερολέπτου, οποιοδήποτε λάθος αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία: «Όταν προσπαθείς να κερδίσεις τα τελευταία εκατοστά, πρέπει να είμαστε τέλειοι ως ομάδα και δεν ήμασταν. Πρέπει, λοιπόν, να εξετάσουμε τι συνέβη».

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ιταλίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος . Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.