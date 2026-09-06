F1: Οι επόμενοι αγώνες
Μετά το Ιταλικό Grand Prix στη Μόντσα, η Formula 1 μπαίνει στην τελική φάση της σεζόν 2026 με έντεκα ακόμη αγώνες. Αμέσως μετά έρχεται το Ισπανικό Grand Prix στη Μαδρίτη (11-13 Σεπτεμβρίου), στο νέο Madring, πριν το πρωτάθλημα μεταφερθεί στο Μπακού για το Αζερμπαϊτζάν (24-26 Σεπτεμβρίου).
Ακολουθούν τρεις αγωνες χωρίς διακοπή: Μπαχρέιν στη Μαλαισία (2-4 Οκτωβρίου), Σιγκαπούρη (9-11 Οκτωβρίου) και ΗΠΑ στο Austin (23-25 Οκτωβρίου). Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με Μεξικό (30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου), Βραζιλία στο Ίντερλάγκος (6-8 Νοεμβρίου), Λας Βέγκας (19-22 Νοεμβρίου), Κατάρ (27-29 Νοεμβρίου) και ολοκληρώνεται στο Άμπου Ντάμπι (4-6 Δεκεμβρίου).
Με τρία triple-headers και ελάχιστο χρόνο μεταξύ των αγώνων, η φυσική και ψυχολογική αντοχή των οδηγών θα δοκιμαστεί όσο ποτέ άλλοτε.
Οι επόμενοι αγώνες του πρωταθλήματος
GP Ισπανίας (Μαδρίτη)
11-13 Σεπτεμβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00
GP Αζερμπαϊτζάν (Μπακού)
24-26 Σεπτεμβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 15:00
GP Μπαχρέιν (Μαλαισία)
2-4 Οκτωβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 10:00