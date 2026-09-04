Πρωτοφανής έκρηξη του εκτελεστικού συμβούλου της Alpine στην επίσημη συνέντευξη Τύπου της FIA για την απόφαση του Εφετείου που στέρησε το βάθρο του Μονακό από τον Γκασλί

Τα paddock της Μόντσα πήραν φωτιά πριν καν ολοκληρωθεί η πρώτη ημέρα δράσης του ιταλικού Grand Prix, με την επίσημη συνέντευξη Τύπου των επικεφαλής των ομάδων να μετατρέπεται σε ρινγκ. Σε μια συγκυρία που αποδείχθηκε εκρηκτική, οι εκπρόσωποι της FIA τοποθέτησαν στο ίδιο πάνελ, τον έναν δίπλα στον άλλον, τον εκτελεστικό σύμβουλο της Alpine, Φλάβιο Μπριατόρε, και τον επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα.

Η αφορμή είχε δοθεί λίγες ώρες νωρίτερα, όταν το Διεθνές Εφετείο της FIA ανακοίνωσε την απόφασή του για την έφεση που είχαν καταθέσει από κοινού η McLaren και η Red Bull σχετικά με τα αποτελέσματα του Grand Prix του Μονακό. Το δικαστήριο δικαίωσε τις δύο ομάδες και επανέφερε τις δύο ποινές των πέντε δευτερολέπτων στον Πιερ Γκασλί, αφαιρώντας οριστικά από τον Γάλλο και την Alpine τον τερματισμό στο βάθρο. Η Alpine είχε αρχικά κερδίσει το δικαίωμα επανεξέτασης (Right of Review) υποστηρίζοντας ότι η μέτρηση στο pit lane είχε απόκλιση 77 εκατοστών, όμως η τελική δικαστική ανατροπή πυροδότησε την οργή του Μπριατόρε.

Οι βαριές κατηγορίες για «μεροληπτικό δικαστή»

Παίρνοντας τον λόγο, ο Φλάβιο Μπριατόρε εξαπέλυσε μια πρωτοφανή επίθεση κατά της αξιοπιστίας της διαδικασίας, αφήνοντας ευθείες υπόνοιες για σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα σε έναν εκ των δικαστών και τη McLaren. Ο Ιταλός υποστήριξε ότι ο ιταλοαμερικανός δικαστής, Φιλίπο Μαρκίνο, συμπεριφέρθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία «σαν δημόσιος κατήγορος» και με εξαιρετικά επιθετικό τρόπο, αμφισβητώντας ευθέως την ανεξαρτησία του.

«Είναι πολύ άδικο. Αποδεχόμαστε την απόφαση, αλλά αυτό που ήταν εξαιρετικά περίεργο ήταν ο τέταρτος δικαστής του πάνελ. Ενήργησε σαν εισαγγελέας και ήταν πολύ δυσάρεστος. Και ο λόγος είναι ότι συνδέεται στενά με τη McLaren», ανέφερε σε έντονο ύφος ο Μπριατόρε. Υποστήριξε μάλιστα ότι η ομάδα του ανακάλυψε εκ των υστέρων φωτογραφίες του συγκεκριμένου δικαστή σε ομιλία για λογαριασμό της McLaren το 2018 στο Μπέβερλι Χιλς, καθώς και ότι ίδρυμα του οποίου ηγείται είχε λάβει δωρεές αυτοκινήτων από τη βρετανική εταιρεία, προαναγγέλλοντας ότι η Alpine εξετάζει πλέον τις νομικές επιλογές της.

Η οργισμένη αντίδραση της McLaren

Καθισμένος σε απόσταση αναπνοής, ο Αντρέα Στέλα παρακολουθούσε εμφανώς εξοργισμένος το παραλήρημα του συμπατριώτη του. Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις καταγγελίες, ο επικεφαλής της McLaren δεν μάσησε τα λόγια του, περνώντας σε άμεση αντεπίθεση και υπερασπιζόμενος τόσο το κύρος της ομάδας του όσο και τον θεσμό της FIA.

«Βρίσκω ότι αυτή η συνέντευξη Τύπου παίρνει μια κατεύθυνση άκρως προσβλητική για τη McLaren και τη φήμη μιας ομάδας που αξίζει απόλυτο σεβασμό», απάντησε σε αυστηρό τόνο ο Στέλα. «Όποιος διατυπώνει τέτοιες κατηγορίες, οι οποίες είναι εξαιρετικά σοβαρές, θα πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη των όσων λέει δημόσια. Η διαδικασία στο Διεθνές Εφετείο διεξήχθη με τα υψηλότερα πρότυπα και δεν πρέπει να αμφισβητείται με αυτόν τον τρόπο».

Ο Στέλα ξεκαθάρισε ότι η προσφυγή της McLaren δεν έγινε για να κερδίσει δύο βαθμούς στο πρωτάθλημα, αλλά για τη διασφάλιση της ισονομίας, της σταθερότητας στην εφαρμογή των κανονισμών και της στήριξης των αγωνοδικών. Η ένταση ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα παραμένει στα ύψη, μετατρέποντας το αγωνιστικό τριήμερο στη Μόντσα σε πεδίο σφοδρής πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης.