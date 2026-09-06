Ο Τζορτζ Ράσελ αποκάλυψε πως ο Πιερ Γκασλί δεν τον κέρδισε μόνο στη μάχη της pole position για το Grand Prix Ιταλίας στην πίστα της Μόντσα.

Παρά το γεγονός πως ήταν φαβορί για την pole position στο Grand Prix Ιταλίας, o Τζορτζ Ράσελ κατέλαβε τη 2η θέση. Αυτός που τον ξεπέρασε ήταν ο Πιερ Γκασλί, που του στέρησε την πρώτη θέση στο grid με μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής σεζόν.

Ο Βρετανός είχε εμφανιστεί ως το φαβορί των κατατακτήριων, έχοντας σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο τόσο στο FP2 όσο και στο FP3. Η Mercedes παρέμεινε ανταγωνιστική και στο Q3, με τον Ράσελ να ολοκληρώνει την προσπάθειά του σε 1:21.846. Ωστόσο, η πρώτη pole position της καριέρας του Γκασλί κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς ο οδηγός της Alpine σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:21.786.

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Η απογοήτευση για τα 0,060 δλ.

Παρά την απογοήτευση, ο Ράσελ συνεχάρη τον Γάλλο και αποκάλυψε ένα ιδιαίτερο περιστατικό που συνέβη λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

«Ολοκληρώναμε μία παρτίδα σκάκι περίπου 15 λεπτά πριν από τις κατατακτήριες και με κέρδισε. Τότε του είπα: “Νομίζω ότι εγώ θα σε κερδίσω στις κατατακτήριες”. Και τελικά βρίσκεται ξανά μπροστά μου», ανέφερε χαμογελώντας.

This goes out to all computer screens, we’re sorry - we just really wanted that Pole for @GeorgeRussell63



But, congratulations to @AlpineF1Team 👏 pic.twitter.com/WAfYQ8PZ0Y — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 5, 2026

Ο οδηγός της Mercedes παραδέχθηκε ότι περίμενε περισσότερα από το Q3, αναφέροντας παράλληλα ότι η παρουσία του Μαξ Φερστάπεν μπροστά του επηρέασε την προετοιμασία της τελικής του προσπάθειας. Δεν αναζήτησε, πάντως, δικαιολογίες και αναγνώρισε την ταχύτητα που παρουσίασαν ο Γκασλί και η Alpine.

«Απογοητεύτηκα που δεν πήρα την pole position. Η κατάσταση ήταν λίγο χαοτική, με τον Μαξ Φερστάπεν να ξεκινά τον γύρο του. Έκανα τον δικό μου γύρο πολύ κοντά του, όμως ο Πιερ και η Alpine ήταν πολύ γρήγοροι», εξήγησε.

Η δεύτερη θέση διατηρεί τον Ράσελ σε εξαιρετική αφετηρία για τον αγώνα της Κυριακής. Ο Βρετανός θα ξεκινήσει μπροστά από τους βασικούς αντιπάλους του στη βαθμολογία, ενώ ο πρωτοπόρος Κίμι Αντονέλι θα βρεθεί στο πίσω μέρος του grid λόγω της ποινής για την αλλαγή μονάδας ισχύος.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ιταλίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.