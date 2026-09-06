Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη Μόντσα; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 13ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Ιταλίας. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μάς έδωσαν την πρώτη εικόνα για όσα θα δούμε στον αγώνα των 53 γύρων.

Ο Πιερ Γκασλί θα εκκινήσει από την pole position, με τον Τζορτζ Ράσελ δίπλα του και τις δύο Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον στη δεύτερη σειρά. Οι μεγάλες ευθείες της Μόντσα δημιουργούν ευκαιρίες για προσπεράσματα, όμως η απώλεια χρόνου στο pit lane καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη σωστή επιλογή ελαστικών και τη χρονική στιγμή της μοναδικής αλλαγής.

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Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Στη Μόντσα η Pirelli έχει διαθέσει στις ομάδες τις C3, C4 και C5 ως τη σκληρή, τη μεσαία και τη μαλακή γόμα αντίστοιχα. Όλοι οι οδηγοί έχουν κρατήσει ένα καινούργιο σετ σκληρής γόμας, το οποίο αναμένεται να είναι το βασικό ελαστικό για το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Οι δύο οδηγοί της πρώτης σειράς έχουν παρόμοιες επιλογές. Ο Γκασλί διαθέτει από ένα φρέσκο σετ σκληρής και μεσαίας γόμας, αλλά κανένα καινούργιο σετ μαλακής. Την ίδια βασική κατανομή έχει ο Ράσελ, ο οποίος διαθέτει επιπλέον ένα χρησιμοποιημένο σετ μεσαίας γόμας. Αυτό κατευθύνει και τους δύο προς την εκκίνηση με τη μεσαία και την ολοκλήρωση του αγώνα με τη σκληρή γόμα.

Περισσότερες εναλλακτικές έχουν στη διάθεσή τους οι δύο οδηγοί της Ferrari. Οι Λεκλέρ και Χάμιλτον έχουν από ένα καινούργιο σετ κάθε γόμας. Επομένως, μπορούν να ακολουθήσουν την κλασική στρατηγική μεσαίας-σκληρής ή να επιχειρήσουν μία πιο επιθετική εκκίνηση με τη μαλακή γόμα, αξιοποιώντας την επιπλέον πρόσφυση για να επιτεθούν στην πρώτη σειρά. Ακριβώς την ίδια κατανομή διαθέτουν οι Μαξ Φερστάπεν, Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις που ακολουθούν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιλογές των οδηγών που ξεκινούν από τις τελευταίες θέσεις. Ο Κίμι Αντονέλι διαθέτει δύο φρέσκα σετ μεσαίας γόμας και ένα μαλακής.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Η βασική στρατηγική που προτείνει η Pirelli για το Grand Prix Ιταλίας περιλαμβάνει ένα pit stop. Η εκκίνηση γίνεται με τη μεσαία γόμα και η μοναδική αλλαγή στη σκληρή τοποθετείται μεταξύ των γύρων 24 και 30.

Αυτή είναι η ασφαλέστερη και περισσότερο ισορροπημένη επιλογή. Η μεσαία γόμα προσφέρει την απαιτούμενη πρόσφυση στην εκκίνηση, ενώ η σκληρή μπορεί να καλύψει χωρίς δεύτερη αλλαγή το υπόλοιπο του αγώνα. Πρόκειται για τη στρατηγική που αναμένεται να ακολουθήσουν ο Γκασλί και ο Ράσελ, καθώς κανένας από τους δύο δεν διαθέτει καινούργιο σετ μαλακής γόμας. Η δεύτερη επιλογή της Pirelli είναι πιο επιθετική και προβλέπει εκκίνηση με τη μαλακή γόμα. Σε αυτή την περίπτωση, το pit stop για τη σκληρή προτείνεται μεταξύ των γύρων 19 και 25.

Η επιπλέον πρόσφυση της C5 μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη στην εκκίνηση και στην πορεία προς το πρώτο chicane. Η συγκεκριμένη επιλογή βρίσκεται στο τραπέζι για τις Ferrari, τον Φερστάπεν και τις δύο McLaren, οι οποίοι έχουν διατηρήσει από ένα φρέσκο σετ μαλακής γόμας. Το μειονέκτημα είναι ότι θα πρέπει να προστατεύσουν περισσότερο τα ελαστικά τους με γεμάτα ρεζερβουάρ και να πραγματοποιήσουν νωρίτερα τη μοναδική αλλαγή.

Και οι τρεις προτεινόμενες στρατηγικές περιλαμβάνουν μόνο μία αλλαγή ελαστικών. Η μέση απώλεια χρόνου για κάθε pit stop υπολογίζεται στα 23 δευτερόλεπτα, γεγονός που καθιστά τη στρατηγική δύο αλλαγών ιδιαίτερα δύσκολη χωρίς την εμφάνιση Αυτοκινήτου Ασφαλείας ή Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Η τρίτη πιθανή στρατηγική αντιστρέφει τη λογική της δεύτερης. Προβλέπει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα, επέκταση του πρώτου stint μέχρι τους γύρους 30-36 και αλλαγή στη μαλακή για την τελική επίθεση.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Ιταλίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 15:30 για να μη χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.