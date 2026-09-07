Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Chery στην πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών εμπορικών σημάτων στη Μελέτη Αξιοπιστίας Οχημάτων (VDS) της J.D. Power για την Κίνα.

Μία σημαντική διάκριση για την αξιοπιστία των αυτοκινήτων της απέσπασε η Chery στην κινεζική αγορά. Η εταιρεία κατέλαβε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των εγχώριων μαρκών στη μελέτη Vehicle Dependability Study της J.D. Power για το 2026.

Η έρευνα δεν βασίζεται σε εργαστηριακές δοκιμές, αλλά στα προβλήματα που ανέφεραν ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ηλικίας από 13 έως 48 μηνών κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου. Επομένως, αποτυπώνει την εμπειρία μακροχρόνιας χρήσης και όχι μόνο την ποιότητα ενός αυτοκινήτου κατά την παράδοσή του.

Τι σημαίνουν τα 181 PP100 της Chery

Η αξιοπιστία στη συγκεκριμένη μελέτη εκφράζεται μέσω του δείκτη PP100, δηλαδή του συνολικού αριθμού προβλημάτων που καταγράφονται ανά 100 οχήματα. Όσο χαμηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο καλύτερη θεωρείται η επίδοση της μάρκας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η βαθμολογία της περιορίστηκε στα 181 PP100. Ο μέσος όρος του συνόλου της κινεζικής αγοράς διαμορφώθηκε στα 192 PP100, ενώ οι εγχώριες μάρκες κατέγραψαν κατά μέσο όρο 201 προβλήματα ανά 100 αυτοκίνητα.

Η Chery βρέθηκε επίσης χαμηλότερα από τον μέσο όρο των κατασκευαστών μαζικής αγοράς, ο οποίος ήταν 195 PP100, αλλά και από εκείνον των premium εταιρειών, που διαμορφώθηκε στα 183 PP100. Ο δείκτης, πάντως, δεν σημαίνει ότι 181 από τα 100 αυτοκίνητα παρουσίασαν βλάβη. Αφορά το σύνολο των διαφορετικών προβλημάτων που δήλωσαν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα.

Η στρατηγική πίσω από την επίδοση

Η Chery αποδίδει τη συγκεκριμένη επίδοση σε ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας που καλύπτει ολόκληρη τη ζωή ενός μοντέλου, από την εξέλιξη και την επιλογή των εξαρτημάτων έως την παραγωγή και την παρακολούθηση των αυτοκινήτων μετά την κυκλοφορία τους.

Στο στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης, η κινεζική εταιρεία πραγματοποιεί δοκιμές σε διαφορετικές κλιματικές και οδικές συνθήκες, εστιάζοντας στην αντοχή του συστήματος κίνησης, του πλαισίου και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Παράλληλα, συλλέγει δεδομένα από τη χρήση των αυτοκινήτων της, τα οποία επιστρέφουν στις ομάδες εξέλιξης ώστε να προσαρμόζονται οι διαδικασίες δοκιμών.

Αντίστοιχα, στην εφοδιαστική αλυσίδα εφαρμόζονται κοινά πρότυπα έγκρισης εξαρτημάτων, διαδικασίες παρακολούθησης των παρτίδων και μηχανισμοί αντιμετώπισης πιθανών αστοχιών. Το 2026 η εταιρεία παρουσίασε και μία νέα στρατηγική για τον αυστηρότερο έλεγχο της παγκόσμιας εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Στην παραγωγή, το Chery Production System χρησιμοποιείται για την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών στα εργοστάσια της μάρκας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιδιαβρωτική προστασία και στη διατήρηση της αντοχής των αυτοκινήτων σε βάθος χρόνου.

Οι εγγυήσεις της Chery στην Ελλάδα

Η προσπάθεια ενίσχυσης της εικόνας αξιοπιστίας της Chery επεκτείνεται και στην πολιτική εγγυήσεων. Στην ελληνική αγορά τα μοντέλα της συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση επτά ετών ή 150.000 χλμ.

Για την μπαταρία, τον ηλεκτροκινητήρα και τα ηλεκτρονικά ισχύος των εξηλεκτρισμένων μοντέλων προβλέπεται κάλυψη οκτώ ετών ή 160.000 χλμ. Παράλληλα, το Spanos Group, ως αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην Ελλάδα, προσφέρει επέκταση πέντε επιπλέον ετών, ανεβάζοντας τη συνολική διάρκεια κάλυψης στα 12 χρόνια, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους του προγράμματος.

Η διάκριση στη VDS συμπληρώνει την παρουσία της Chery στις υπόλοιπες έρευνες της J.D. Power για την Κίνα. Σύμφωνα με την εταιρεία, το 2026 βρέθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ των κινεζικών μαρκών και στις μελέτες αρχικής ποιότητας, ικανοποίησης από το αυτοκίνητο, εμπειρίας αγοράς και εξυπηρέτησης πελατών.