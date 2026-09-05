Το πνεύμα τεχνολογικής πρωτοπορίας που χαρακτήριζε τον κινητήρα DFV V8 καθοδηγεί τώρα την επιστροφή της Ford Racing στην Formula 1.

Η αγωνιστική ιστορία της Ford ξεκίνησε το 1901, δύο χρόνια πριν από την ίδρυση της εταιρείας, όταν ο Henry Ford επικράτησε του Alexander Winton με το αγωνιστικό Sweepstakes. Στη συμπλήρωση 125 ετών από εκείνη τη νίκη, η αμερικανική μάρκα στρέφει το βλέμμα σε ένα από τα σπουδαιότερα τεχνολογικά επιτεύγματά της: τον Cosworth DFV V8.

Ο κινητήρας που παρουσιάστηκε το 1967 δεν πρόσθεσε απλώς μερικές ακόμη νίκες στο παλμαρέ της Ford. Άλλαξε τις ισορροπίες της Formula 1, χρησιμοποιήθηκε από διαφορετικούς κατασκευαστές και εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η νίκη που άνοιξε μία ολόκληρη εποχή

Η δημιουργία του DFV ξεκίνησε το 1965, όταν ο επικεφαλής του αγωνιστικού τμήματος της Ford, Walter Hayes, ανέθεσε στους Keith Duckworth και Mike Costin της Cosworth την εξέλιξη ενός κινητήρα για τη Formula 1.

Ως βάση χρησιμοποιήθηκε ο τετρακύλινδρος FVA της Formula 2. Οι βασικές αρχές της σχεδίασής του μεταφέρθηκαν σε έναν ατμοσφαιρικό V8 3,0 λίτρων με τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο. Από εκεί προέκυψε και η ονομασία DFV, από τις λέξεις «Double Four Valve».

Το αγωνιστικό ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1967, στο Grand Prix Ολλανδίας. Παρά τον περιορισμένο χρόνο δοκιμών, ο Jim Clark οδήγησε τη Lotus-Ford στη νίκη και σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Η πρώτη εμφάνιση του νέου κινητήρα είχε μετατραπεί αμέσως σε επίδειξη δύναμης. Από το 1967 έως το 1983, ο DFV κατέκτησε 155 νίκες σε Grand Prix, 12 παγκόσμιους τίτλους οδηγών και 10 πρωταθλήματα κατασκευαστών. Η τεχνολογία του επεκτάθηκε και πέρα από τη Formula 1, με εκδόσεις και παράγωγά του να γνωρίζουν επιτυχίες στο Μονακό, στο Indy 500 και στις 24 Ώρες Λε Μαν.

Από τον DFV στη Red Bull Ford Powertrains

Σχεδόν έξι δεκαετίες αργότερα, η Ford επέστρεψε στη Formula 1 ως τεχνικός συνεργάτης της Red Bull Powertrains. Η αμερικανική εταιρεία συμμετέχει στην εξέλιξη των υβριδικών μονάδων ισχύος που χρησιμοποιούν οι Red Bull Racing και Racing Bulls στη νέα εποχή κανονισμών.

Η επιστροφή έχει ήδη συνοδευτεί από ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Στην τελευταία αξιολόγηση του μηχανισμού ADUO, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης της Red Bull-Ford κρίθηκε από τη FIA ως το σημείο αναφοράς μεταξύ των κατασκευαστών.

Από τον ατμοσφαιρικό DFV των τεσσάρων βαλβίδων έως τις περίπλοκες υβριδικές μονάδες του 2026, η τεχνολογία έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. Η επιδίωξη της Ford, όμως, παραμένει η ίδια: να χρησιμοποιεί τους αγώνες ως πεδίο στο οποίο δοκιμάζονται τα όρια της μηχανολογίας.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.