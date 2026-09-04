Το Διεθνές Εφετείο της FIA εξέδωσε την απόφασή του για τον Πιέρ Γκασλί, αλλάζοντας ξανά την τελική κατάταξη του GP Μονακό της Formula 1.

Νέα ανατροπή, αυτή τη φορά οριστική σε επίπεδο FIA, σημειώθηκε στο αποτέλεσμα του Grand Prix Μονακό. Το Διεθνές Εφετείο έκανε δεκτές τις προσφυγές των Red Bull Racing και McLaren, επαναφέροντας τις δύο ποινές πέντε δευτερολέπτων που είχαν επιβληθεί στον Πιέρ Γκασλί για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στο pit lane.

Με την προσθήκη των δέκα δευτερολέπτων στον χρόνο του, ο οδηγός της Alpine υποχωρεί από την τρίτη στην έβδομη θέση. Ο Ίσακ Χατζάρ ανακτά το βάθρο που είχε πανηγυρίσει στο Μονακό, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι ανεβαίνει στην τέταρτη θέση. Η αρμόδια αθλητική αρχή καλείται πλέον να τροποποιήσει τόσο την τελική κατάταξη του αγώνα όσο και τις βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η ανακοίνωση της Alpine

Η Alpine εξέφρασε την απογοήτευσή της για την ετυμηγορία, επιμένοντας ότι τα δικά της δεδομένα δεν έδειξαν υπέρβαση του ορίου των 60 χλμ/ώρα από το μονοθέσιο του Γκασλί. Παρά τη διαφωνία της, η ομάδα αναγνώρισε την απόφαση του τετραμελούς δικαστικού σώματος.

«Η ομάδα εκφράζει την απογοήτευση και τη δυσαρέσκειά της για το αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξε το Διεθνές Εφετείο της FIA σχετικά με το Grand Prix Μονακό του 2026. Παρότι διαφωνούμε με την απόφαση και εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε πλήρως ότι το μονοθέσιο με τον αριθμό 10 δεν ξεπέρασε σε κανένα σημείο του αγώνα το όριο ταχύτητας στο pit lane, αναγνωρίζουμε την απόφαση του δικαστικού σώματος έπειτα από την πρόσφατη ακρόαση στο Παρίσι. Μολονότι το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ελπίζαμε, καθώς αισθανόμαστε ότι τιμωρηθήκαμε άδικα, η ομάδα παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στη βελτίωση της απόδοσής της στην πίστα και εξακολουθεί να συμμετέχει σε μία κλειστή και ιδιαίτερα ανταγωνιστική μάχη στο πρωτάθλημα. Αυτή η εξέλιξη δεν θα επηρεάσει την προσπάθεια και το κίνητρο της ομάδας για την επίτευξη των στόχων της μέχρι το τέλος της σεζόν».

Γιατί το Εφετείο επανέφερε τις ποινές

Το Εφετείο δεν απέρριψε την ύπαρξη προβλήματος στη μέθοδο μέτρησης. Έκρινε, όμως, ότι οι αγωνοδίκες χρησιμοποίησαν λανθασμένα τα μεταγενέστερα δεδομένα για να ακυρώσουν τις ποινές. Το επίσημο σύστημα χρονομέτρησης υπολόγιζε τη μέση ταχύτητα ανάμεσα σε δύο βρόχους, χρησιμοποιώντας ως κοινή απόσταση τα 26,92 μέτρα.

Μετά τον αγώνα, η FOM διαπίστωσε ότι, λόγω της γεωμετρίας του pit lane και της μη κάθετης τοποθέτησης των βρόχων, θα μπορούσε να είχε επιλεγεί μία μικρότερη θεωρητική διαδρομή 26,15 μέτρων. Αυτή η εκτίμηση οδήγησε αρχικά τους αγωνοδίκες στο συμπέρασμα ότι ο Γκασλί δεν είχε παραβιάσει το όριο.

Το Εφετείο υπογράμμισε, ωστόσο, ότι τα 26,92 μέτρα είχαν μετρηθεί σωστά, ελεγχθεί πριν από τον αγώνα και χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο το τριήμερο. Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε κανονισμός ή επίσημη διαδικασία που να όριζε ποια γεωμετρική γραμμή έπρεπε να επιλεγεί. Όλες οι ομάδες ρύθμισαν τους περιοριστές ταχύτητας και αγωνίστηκαν με βάση την ίδια παράμετρο.

Κατά συνέπεια, η εκ των υστέρων αντικατάστασή της μόνο για τον Γκασλί κρίθηκε ασύμβατη με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αθλητικής δικαιοσύνης. Επιπλέον, τα 26,15 μέτρα προέκυψαν από δεδομένα GNSS και LiDAR, χωρίς νέα φυσική μέτρηση μετά τον αγώνα. Ούτε η FOM ούτε η Alpine μπόρεσαν να αποδείξουν με ακρίβεια την πραγματική απόσταση που διένυσε το μονοθέσιο.

Το δικαστήριο διευκρίνισε ότι το επίσημο σύστημα χρονομέτρησης μπορεί να αμφισβητηθεί σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή λανθασμένης καταγραφής. Δεν μπορεί, όμως, να αλλάζει αναδρομικά η κοινή παράμετρος πάνω στην οποία διεξήχθη ολόκληρος ο αγώνας. Έτσι, έκρινε ότι οι δύο παραβάσεις αποδείχθηκαν επαρκώς και επανέφερε τις ποινές.

Η FIA και η Alpine θα μοιραστούν εξίσου τα δικαστικά έξοδα. Παράλληλα, η ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τη λειτουργία του συστήματος χρονομέτρησης, τους σχετικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες επανεξέτασης και έφεσης.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ολλανδίας.