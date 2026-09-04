Η Haas δεν έχει οριστικοποιήσει την οδηγική της σύνθεση για τη σεζόν της Formula 1 του 2027, με πέντε υποψήφιους να «παίζουν» μουσικές καρέκλες για μία θέση.

Το μεταγραφικό παζλ της Formula 1 για το 2027 μπορεί να μην απασχολεί τους κορυφαίους συνδυασμούς, ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί. Μία θέση που θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι αυτή του Έστεμπαν Οκόν στη Haas, με την παρουσία του Γάλλου να μην είναι δεδομένη για την επόμενη σεζόν.

Παρότι η Haas δεν έχει ανακοινώσει επισήμως κανέναν οδηγό για το 2027, ο Όλιβερ Μπέρμαν θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να συνεχίσει στην ομάδα. Κατά συνέπεια, η διαδικασία επιλογής φαίνεται να αφορά κυρίως τη δεύτερη θέση, την οποία κατέχει σήμερα ο Οκόν. Ο επικεφαλής της αμερικανικής ομάδας, Άγιαο Κομάτσου, επιβεβαίωσε ότι πέντε οδηγοί βρίσκονται υπό αξιολόγηση.

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Η λίστα που επιβεβαίωσε ο Κομάτσου

Μιλώντας στο ιαπωνικό Autosport Web, ο Κομάτσου αποκάλυψε ότι στη διαδικασία συμμετέχουν, εκτός από τον Οκόν, οι εφεδρικοί οδηγοί της Haas, Ρίο Χιρακάβα και Τζακ Ντούχαν, καθώς και οι Λεονάρντο Φορναρόλι και Ράφαελ Κάμαρα.

Ο Οκόν είναι ο μοναδικός από τους πέντε που διαθέτει μία μόνιμη θέση στο φετινό grid. Ο Ντούχαν, ο οποίος εντάχθηκε στη Haas ως εφεδρικός οδηγός για το 2026, έχει ήδη αγωνιστική εμπειρία στη Formula 1 από τη θητεία του στην Alpine, ενώ ο Χιρακάβα διαθέτει πλούσια παρουσία στους αγώνες αντοχής και έχει κατακτήσει τις 24 Ώρες Λε Μαν.

Οι δύο νεότεροι υποψήφιοι εκπροσωπούν διαφορετικά προγράμματα κατασκευαστών, ενώ ο Φορναρόλι, πρωταθλητής της Formula 2 το 2025, ανήκει στο πρόγραμμα νέων οδηγών της McLaren. Ο Κάμαρα προέρχεται από τη Ferrari Driver Academy.

Η δοκιμή στο Πορτιμάο και το βασικό κριτήριο

Η Haas έχει ήδη περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Στα τέλη Αυγούστου πραγματοποίησε τριήμερη δοκιμή παλαιότερου μονοθεσίου στο Πορτιμάο, χρησιμοποιώντας τη VF-25. Στο cockpit βρέθηκαν οι Χιρακάβα, Φορναρόλι και Κάμαρα, ώστε η ομάδα να συγκεντρώσει δεδομένα και να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται με τους μηχανικούς.

Οι χρόνοι τέτοιων δοκιμών δεν δημοσιοποιούνται και οι διαφορετικές συνθήκες οδήγησης δεν επιτρέπουν ασφαλείς συγκρίσεις. Ο Κομάτσου, πάντως, ξεκαθάρισε πως ο πιο σημαντικός παράγοντας θα είναι η απόδοση του οδηγού.

Η Haas δεν σκοπεύει να βιαστεί. Ο Κομάτσου έχει εξηγήσει ότι προτεραιότητα της ομάδας παραμένει η υποστήριξη των σημερινών οδηγών της, χωρίς αυτό να εμποδίζει την προετοιμασία για το μέλλον. Για τον Οκόν, όμως, το μήνυμα είναι σαφές: η εμπειρία και η θέση του στην ομάδα δεν του εξασφαλίζουν αυτόματα νέο συμβόλαιο. Η τελική απόφαση αναμένεται μέχρι το τέλος της σεζόν.

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