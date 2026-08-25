Οι πιθανότητες νίκης στον εντός έδρας αγώνα του μειώνονται δραματικά για τον Κίμι Αντονέλι, κάτι που δίνει κίνητρο στους αντιπάλους του.

Ο Κίμι Αντονέλι θα φτάσει στη Μόντσα ως πρωτοπόρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1, όμως η προσπάθειά του μπροστά στο ιταλικό κοινό θα ξεκινήσει από το τέλος του grid. Η Mercedes επιβεβαίωσε ότι θα τοποθετήσει ολοκαίνουργια μονάδα ισχύος στο μονοθέσιο του 20χρονου για το Grand Prix Ιταλίας, υπερβαίνοντας το επιτρεπόμενο όριο εξαρτημάτων για τη φετινή σεζόν. Η επιλογή αυτή συνεπάγεται ποινή που θα τον στείλει στην τελευταία σειρά της εκκίνησης.

Το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εξέλιξης υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό, καθώς τα προβλήματα αξιοπιστίας που αντιμετώπισε η Mercedes στο πρώτο μισό της χρονιάς περιόρισαν σημαντικά τα περιθώρια διαχείρισης των μονάδων ισχύος.

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Με το βλέμμα στο πρωτάθλημα

Ο Αντονέλι βρίσκεται ήδη στο όριο με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το σύστημα εξάτμισης. Έτσι, για τη Mercedes το πραγματικό ερώτημα δεν ήταν εάν θα χρειαζόταν να δεχθεί ποινή, αλλά σε ποιο σημείο του πρωταθλήματος θα επέλεγε να την ενεργοποιήσει.

Η απάντηση δόθηκε από τον Τότο Βολφ στο περιθώριο του αγώνα της Ολλανδίας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η ομάδα θα προχωρήσει σε πλήρη αντικατάσταση.

«Με τον Κίμι θα αλλάξουμε ολόκληρη τη μονάδα», επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της Mercedes.

Η επιλογή της Μόντσα δημιουργεί αναπόφευκτα ένα ιδιαίτερο σκηνικό. Ο Αντονέλι θα αγωνιστεί στην πατρίδα του έχοντας την ευκαιρία να απολαύσει την υποστήριξη του ιταλικού κοινού, όμως θα χρειαστεί παράλληλα να επιχειρήσει μια απαιτητική αντεπίθεση μέσα από το υπόλοιπο grid.

Για τη Mercedes, πάντως, το συναίσθημα δεν αποτελεί παράγοντα στον υπολογισμό. Οι προσομοιώσεις της ομάδας δείχνουν ότι η ιταλική πίστα προσφέρει την καλύτερη δυνατή ευκαιρία για να περιοριστεί το κόστος της ποινής.

«Θεωρητικά, οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι αυτή είναι η καλύτερη πίστα για να δεχθούμε την ποινή. Προφανώς, οι αλγόριθμοί μας δεν λαμβάνουν υπόψη την εθνικότητα του οδηγού. Βρισκόμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα και όχι για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις στις δημόσιες σχέσεις. Επομένως, αυτό θα κάνουμε», εξήγησε ο Βολφ.

Ο Ράσελ δεν γλιτώνει την ποινή

Ανάλογη ποινή αναμένεται να χρειαστεί και ο Ράσελ, αν και η Mercedes δεν έχει αποφασίσει ακόμη σε ποιον αγώνα θα προχωρήσει στη δική του αλλαγή μονάδας ισχύος.

Ο Βρετανός χρησιμοποίησε την τέταρτη μονάδα του στο Grand Prix Ουγγαρίας, γεγονός που προσφέρει περισσότερο χρόνο στην ομάδα για να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή. Το Μπακού είναι μία πιθανή εναλλακτική, καθώς η ισχύς του κινητήρα και οι δυνατότητες προσπεράσματος έχουν ιδιαίτερη σημασία στην πίστα του Αζερμπαϊτζάν.

«Με τον Τζορτζ συνεχίζουμε τις συζητήσεις για το πού θα δεχθούμε την ποινή», σημείωσε ο Αυστριακός.

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