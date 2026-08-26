Αλκοτέστ και... άλογα: Το παράδοξο περιστατικό στην Άνδρο και τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Ένα πρωτοφανές συμβάν με επιβολή προστίμου και καταλογισμό βαθμών ποινής στο δίπλωμα αυτοκινήτου φέρνει στο φως τις διατάξεις του νόμου για τα ζώα στο οδικό δίκτυο.

Ένα από τα πιο αλλόκοτα περιστατικά των τελευταίων ετών σημειώθηκε στην Άνδρο, όταν ένας αναβάτης αλόγου οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Οι μετρήσεις έδειξαν συγκέντρωση αλκοόλ 0,71 g/l και 0,50 g/l αντίστοιχα, με αποτέλεσμα οι αρχές να του επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ.

Η είδηση έγινε αμέσως viral, όχι μόνο λόγω της ασυνήθιστης εικόνας ενός αλκοτέστ σε αναβάτη αλόγου, αλλά κυρίως εξαιτίας της συνοδευτικής ποινής: τη χρέωση 9 βαθμών ποινής στο δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου του εμπλεκόμενου.

Τι ορίζει ο νόμος και πού είναι το παράδοξο

Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Άρθρο 4, παρ. 40) ορίζει ρητά ως «οδηγό» κάθε πρόσωπο που οδηγεί όχημα ή ζώα, συμπεριλαμβανομένης της ίππευσης. Παράλληλα, το Άρθρο 18 επιβάλλει τα ζώα να οδηγούνται από άτομα απόλυτα ικανά να τα ελέγχουν, ενώ το Άρθρο 46 απαγορεύει την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Εδώ όμως ανακύπτει ένα νομικό «αγκάθι». Ενώ ο ΚΟΚ εξισώνει τον αναβάτη με οδηγό, η επιβολή ποινής στο δίπλωμα οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος για παράβαση που τελέστηκε πάνω σε ζώο -για το οποίο παρεμπιπτόντως δεν απαιτείται άδεια οδήγησης- στερείται στέρεης βάσης. Ο καταλογισμός βαθμών στο Point System αφορά την οδήγηση αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, καθιστώντας τη συγκεκριμένη κύρωση ακόμα και νομικά προσβλητέα.

Η αθέατη πλευρά της οδικής ασφάλειας

Πέρα από το χιουμοριστικό πέπλο της είδησης, η ουσία του συμβάντος αγγίζει ένα υπαρκτό ζήτημα ασφάλειας. Ένα άλογο ζυγίζει εκατοντάδες κιλά και, παρότι διαθέτει τα δικά του ένστικτα, η παρουσία του στο δημόσιο οδικό δίκτυο απαιτεί πλήρη διαύγεια και άμεσες αντιδράσεις από τον αναβάτη του.

Ένας μεθυσμένος αναβάτης αδυνατεί να ελέγξει το ζώο σε μια αιφνίδια συνθήκη, όπως ένα απότομο κορνάρισμα ή η διέλευση ενός βαρέος οχήματος. Ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος για τον ίδιο, το ζώο, αλλά και τους υπόλοιπους οδηγούς ή πεζούς είναι απόλυτα πραγματικός, υπενθυμίζοντας ότι στην άσφαλτο η υπευθυνότητα δεν είναι προαιρετική, ανεξάρτητα από το «μέσο» μετακίνησης.